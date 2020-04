Operação “Previna-se”: Polícia Militar recebe doação de EPIs no combate ao coronavírus

No dia 23, o comando do 11° Batalhão da Polícia Militar no município de Parintins (distante 369Km de Manaus), recebeu a doação (80) Máscaras de Proteção, (60) Óculos, (40) Coletes de TNT e (17) Capas de chuva para proteção dos policiais militares da unidade.

A medida vai alcançar todo o efetivo do Batalhão, dando maior segurança aos agentes da lei durante as ações de contenção à proliferação do coronavírus.

A doação foi feita pelo Pastor Elmer Lessa, líder da Igreja Batista de Parintins e pelo Empresário Fran Canto da Gráfica “João XXIII”, que após contato com o Tenente-Coronel PM Corrêa Júnior comandante do 11°BPM, realizaram a entrega dos materiais, visando a proteção da saúde dos policiais militares que atuam na linha de frente no combate ao COVID-19.

O comandante Tenente-coronel Corrêa Júnior e os militares pertencentes ao 11º BPM agradecem a doação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e também pela preocupação com a saúde do nosso efetivo nesse momento de pandemia em que vivemos.

A Seção de Comunicação do Batalhão “TUPINAMBARANA” informa que os interessados em fazer doações para o 11° BPM, podem ligar para o Linha Direta do 11° BPM (092) 99270-7803 ou comparecer à sede do 11° Batalhão, que serão muito bem recebido.

Assessoria do 11° BATALHÃO TUPINAMBARANA

Foto: Divulgação