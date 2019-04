Operação tapa-buraco minimiza situação crítica de ruas em Parintins

Seis bairros já foram atendidos com a operação tapa-buraco, realizada com recursos próprios da Prefeitura. A etapa iniciou em janeiro deste ano, resolvendo a a problemática de ruas em situação crítica e de maior movimento de veículos.

Dentre os bairros, além do centro da cidade, estão Santa Clara, Palmares, São José, Paulo Corrêa e nesta terça-feira (02), o serviço avança no bairro Djard Vieira, onde já recuperou as ruas Paraíso, Simão e Parananema.

Conforme anunciado anteriormente pelo prefeito Bi Garcia, a Prefeitura vem cumprindo a manutenção viária do município, que será intensificada a partir do mês de maio, com a retomada do recapeamento asfáltico.

“Temos a retomada do recapeamento garantido pelo governador do Estado, Wilson Lima. Estamos trabalhando fortemente para que possamos adiantar o reinício desse trabalho que ainda irá recuperar mais de 20 km de vias de nosso município”, completa Bi Garcia.

SECOM