Operação Vagalume: comunidades da Vila Amazônia recebem novos pontos de luz

Dar melhor qualidade na iluminação pública da Gleba de Vila Amazônia. Este é o objetivo da Operação Vagalume, que é realizada pela Prefeitura de Parintins. O trabalho é executado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e atende, nesta primeira etapa, a sede e as comunidades do Açaí e Mato Grosso. O projeto de iluminação iniciou na semana passada e vai atender uma demanda dos comunitários para dar mais segurança e qualidade de vida.

A Operação Vagalume leva diversas ações às comunidades como troca de luminárias, reatores, relés, implantação de novos pontos de luz (led) e demais serviços de manutenção e substituição de equipamentos. De acordo com o secretário de Obras, Albano Albuquerque, foram instalados 97 novos pontos de luz (postes) e a manutenção de 142 pontos existentes. Ele afirma que, com a determinação do prefeito Bi Garcia, o trabalho também será levado a outras localidades da zona rural de Parintins. “São serviços orientados à pedido do prefeito Bi Garcia, que entende que a região, devido a grandes temporais, tem precisado de uma manutenção mais constante e vai seguir para outras comunidades”, informou.

Orley Amoedo faz parte da equipe técnica da Semosp e ajuda a levar as melhorias às comunidades. Segundo ele, “a equipe de iluminação pública intensifica os trabalhos e, apesar do mal tempo, está cumprindo com muita seriedade e competência a troca de lâmpadas, reatores, relés e implantando pontos novos nas ruas, becos e vielas da Vila Amazônia. Os moradores demostram satisfação pelos trabalhos”, destacou.

O professor e morador da Vila Amazônia, Cledenilson Souza, acompanhou os trabalhos realizados e avaliou a ação da prefeitura. Segundo ele, após os reparos, as ruas ficaram mais visíveis, aumentando a segurança dos comunitários. “Os trabalhos estão sendo feitos por pessoas profissionais e que estão realizando um ótimo trabalho de reparos em postes e luminárias da comunidade. A equipe está fazendo o possível para que a população que vive em Vila Amazônia fique satisfeita. Muito obrigado ao prefeito que atendeu nossas reivindicações”, ressaltou.

O comunitário Sival Almeida agradeceu o serviço realizado que atende um pedido de todos os moradores. “A comunidade estava 98% no escuro. A gente agradece ao poder público, em nome do prefeito Bi, que se sensibilizou com a comunidade e também ao vereador Massilon Cursino, que teve uma representação também. A comunidade hoje ela pode sair um pouco à noite depois desse trabalho feito pela Secretaria de Obra. em nome do Albano. Onde tava escuro a criminalidade aqui era muito grande, muito roubo, muito furto, assalto. Mas, hoje a comunidade tá feliz”, comemorou.

A implantação do projeto de iluminação nas comunidades atende a um requerimento feito pelo vereador Massilon Cursino (Republicanos) na Câmara Municipal.

