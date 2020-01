Opinião | 2020 promete ser um ano melhor do que 2019

Neste ano que se inicia, é hora de renovar nossos votos: desejamos a você um excelente 2020, cheio de realizações. Mas isso não significa que não teremos grandes desafios à frente. Ao contrário, os desafios serão enormes. ⭕ Bolsonaro O presidente desejou que o Brasil possa continuar seguindo o caminho da prosperidade e que este seja um ano tão vitorioso para o povo brasileiro quanto foi 2019. “Estaremos, juntos, trabalhando noite e dia, para mudar o destino de nossa nação.”, disse Bolsonaro lembrando que em um ano de governo, montou uma equipe de forma técnica, para reconstruir a nação. ⭕ Wilson Lima O governador desejou um 2020 de muita paz e prosperidade. E lembrou que o ano de 2019 não foi nada fácil, assim também como não serão os próximos, mas que a base construída lhe dará mais tranquilidade para enfrentar os novos desafios que estão por vir. ⭕ ‘Do Zero’ Wilson disse que é preciso entender que ele está construindo do zero o que “eles” levaram 40 anos para solidificar. E que vem trabalhando todos os dias com a sua equipe para encontrar soluções os para problemas que não mais se resolvem com o modelo que foi deixado. ⭕ Rodízio Nas últimas quatro décadas o Amazonas elegeu cinco governadores: Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes, Eduardo Braga, Omar Aziz e José Melo. Nessa dança das cadeiras entre pais e filhos, ao longo de décadas, ficaram enraizados vícios, práticas, armadilhas e uma dívida de R$ 3 bilhões. ⭕ Arthur Virgílio O prefeito de Manaus disse encerrar o seu penúltimo ano do segundo mandato com a sensação de dever cumprido. “Quando cheguei na Prefeitura, em 2013, encontramos diversos desafios. Foram anos de muito trabalho. Hoje, somos a prefeitura mais responsável fiscalmente e a melhor previdência pública do país.” Afirmou Arthur lembrando que 2020 será ainda melhor, por conta do “dinheiro em caixa e empréstimos em vista, com obras em andamento e muitas outras no planejamento.” ⭕ Previsões otimistas Economistas, executivos e políticos não falam em outra coisa para 2020: a economia tem tudo para deslanchar. A expectativa é que a economia brasileira cresça acima de 2%, deixando para trás a quase estagnação verificada desde que o país saiu da recessão do período 2014-2016. Agora vai. ⭕ Ano movimentado As eleições municipais em outubro devem pautar as decisões na política e até na economia, que entra o ano na expectativa pelas reformas tributária e administrativa. Pelo mundo, destaque para os Estados Unidos, que vão ter uma eleição presidencial, que promete ser bem disputada e polêmica. ⭕ Novidades nas eleições As eleições no Brasil, que ocorrerão em primeiro turno no dia 4 de outubro, serão marcadas por novidades. Pela primeira vez, as alianças não vão valer para as disputas nas câmaras municipais (cargos proporcionais), apenas para as prefeituras (cargos majoritários). A expectativa de especialistas é que essa nova regra poderá ampliar o número de candidatos nas disputas pelas prefeituras. Em Manaus já temos pelo menos 20 pré-candidatos. ⭕ Redes Sociais Outra característica dessa eleição deverá ser a influência e utilização maior das redes sociais, como ocorreu no pleito de 2018, o que exigirá atenção, especialmente no que se refere às fake news. Ao todo, 146 milhões de eleitores deverão participar da eleição no país. 2,4 milhões no Amazonas. ⭕ Cabo eleitoral Um dos assuntos que deverá chamar a atenção é a possível participação na eleição do partido do presidente Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. A oficialização do partido precisa ser registrada no TSE até 4 de abril. O desafio principal é conseguir as 430 mil assinaturas necessárias para a nova sigla. Em Manaus Josué Neto e Alfredo Menezes seguem colhendo assinaturas.