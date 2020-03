Opinião | Bolsonaro diz ter provas de que venceu no 1º turno Jair Bolsonaro disse ontem, em Miami, que em breve apresentará provas de que teve votos para vencer a eleição de 2018 em primeiro turno e que só foi levado a disputar o pleito diretamente com Fernando Haddad por fraude nas urnas eletrônicas. “Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos que vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude.” ⭕ Supremo interfere Foi o gancho para que voltasse a defender “um sistema seguro de apuração de votos” — em 2015, Bolsonaro conseguiu que o Congresso aprovasse o voto impresso, mas em 2018 o Supremo derrubou a lei, sob argumento de risco ao sigilo da votação. ⭕ Manipulação e fraude “E nós temos não apenas uma palavra, temos comprovado previamente, e eu quero mostrar, que nós precisamos aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário, é passível de manipulação e de fraude”, afirmou. ⭕ Um ou outro Ontem circulou em alguns portais a noticia de que o deputado federal Silas Câmara (Republicanos) havia recuado de sua pré-candidatura à prefeitura de Manaus, abrindo espaço para o também deputado federal Capitão Alberto Neto do mesmo partido. Ele disse ao Direto ao Ponto que não recuou. “Eu não recuei, afirmei e afirmo que será eu ou o dep. Alberto Neto.”, disse o parlamentar afirmando que o Republicanos terá candidatura majoritária na Capital. ⭕ Candidato ao TJ-AM Ontem (9) o desembargador Domingos Chalub, oficializou sua candidatura à presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) que vai escolher em abril, por meio de processo eleitoral o novo presidente do tribunal. Chalub é visto como favorito nos corredores do tribunal para suceder o atual presidente, desembargador Yedo Simões. ⭕ Monte Horebe Conforme anunciou ontem (9) o governador Wilson Lima (PSC) inicia hoje (10) o pagamento do aluguel social, no valor de R$ 600, para as famílias retiradas do Monte até que seja definida solução de moradia. Durante entrevista coletiva ontem (9) Wilson Lima anunciou, ainda, que assim que estiver totalmente desocupada, a área vai abrigar um Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) e um complexo de segurança pública para atender os moradores do Viver Melhor. ⭕ Plano de Moradia Ainda durante sua fala, Wilson Lima adiantou que, em abril, será lançado o plano de moradia com solução definitiva para as famílias. ⭕ MDB avança no interior Os prefeitos de Tabatinga, Saul Bermeguy e de Barcelos, Edson Mendes assinaram, as fichas de filiação no Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para as eleições de outubro deste ano. O MDB aguarda também pelo menos mais um prefeito até o fechamento da janela partidária. ⭕ De olho em 2022 O partido do senador Eduardo Braga tem a expectativa de lançar 22 prefeitos com mandatos a reeleição e outros 20 nomes para concorrer em outros 20 municípios, num total de 42. O MDB pode ser o partido que vai lançar o maior número de cabeças de chapa no Amazonas. ⭕ Amazonino no MDB Entre os seis partidos que convidaram Amazonino Mendes para ser candidato a prefeitura de Manaus, um dos que mais chamaram atenção do ex-governador é o MDB. Os motivos são simples: Tempo de televisão e fundo partidário. ⭕ “Mayday” O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) instaurou um inquérito civil para investigar a a MAP Linhas Aéreas, por suposta prática abusiva e sistemáticos cancelamentos de voos. De acordo com MP-AM, foi declarado que companhia aérea está “fazendo-o por seu alvitre e sem prestar informação clara ao consumidor”. Os casos afetam não somente os consumidores, mas também violam o direito da coletividade de ter segurança da qualidade do serviço.