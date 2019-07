Opinião: Bolsonaro faz as pazes com ZFM

O Superintendente da Suframa, Coronel Alfredo Menezes, em entrevista, afirmou que a vinda do presidente Bolsonaro a Manaus é uma ratificação de uma promessa de campanha. E que sua participação em uma reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS) é sinal de orgulho e prestígio para os amazonenses. “Há 12 anos um Presidente da República não participava de uma reunião na Suframa.” ⭕ Gol de placa Menezes disse que na sua gestão a ZFM retomou o papel de catalisador e fomentador do desenvolvimento regional. E lembrou que graças ao empenho do governo federal foi possível avançar em pontos chaves como: A simplificação para aprovação do PPB e a autonomia de aprovar projetos de até $ 24 milhões de dólares. Outro detalhe importante lembrado por Menezes é que agora ele passa a ter autonomia para nomear e exonerar a maioria dos cargos de confiança da Suframa. ⭕ “Vamos calar a boca de muita gente” Coronel Menezes ainda afirmou que agora “vamos calar a boca de muita gente”. “Acabou o engessamento da nossa instituição. 85% dos projetos que entram na Suframa não precisarão mais esperar a reunião do CAS para a aprovação”. ⭕ Alfinetada O Superintendente da Suframa também fez questão de afirmar que o mérito dessa vitória não é dos senadores e deputados federais do Amazonas. Nas palavras do Coronel “Esse foi um trabalho feito com a equipe da Suframa e com a equipe dos ministérios da Economia e da Ciência e Tecnologia.” ⭕ Não há aliança Depois de um factível aceno para o prefeito Arthur Virgílio na CMM, o deputado federal Marcelo Ramos falou com a equipe do “Direto ao Ponto” sobre uma possível aliança. Marcelo e Arthur não são amigos e houve quem achou estranho a aproximação entre os dois nos últimos dias, mas o parlamentar esclareceu que não há aliança política ou eleitoral. “Não vou deixar de ajudar Manaus por conta de diferenças que tenho com o prefeito”, afirmou Marcelo. ⭕ Eleições Ramos também comentou sobre as eleições para a prefeitura de Manaus em 2020, ou melhor, não comentou. O deputado, que está em seu primeiro mandato em Brasília, disse que as eleições não fazem parte de sua pauta. “O momento é de gastar energia trabalhando pelo Amazonas e pelo Brasil na Capital Federal.” ⭕ Nota pra prefeitura Quando perguntado sobre a nota que daria pra administração municipal, o parlamentar foi direto ao ponto: 4. Marcelo lembrou de alguns problemas, tais como o do sistema de transporte coletivo de Manaus. ⭕ “Bomba relógio” “É uma bomba relógio prestes a explodir. De nada adianta intervenção financeira nas empresas se a prefeitura não for capaz de fazer intervenção de infraestrutura viária e tecnológica para melhorar a velocidade média da frota e consequentemente a qualidade e sustentabilidade do sistema”. ⭕ Omar presta depoimento Na tarde desta terça-feira (23), o senador Omar Aziz (PSD) depôs por aproximadamente 40 min na sede da Policia Federal em Manaus. Em depoimento, negou ter participado do esquema de desvio de recursos da Saúde no Amazonas. ⭕ Irmãos Aziz deixam a prisão Amin e Manssur deixaram o Centro de Detenção Provisória Masculino às 00:30h de hoje (24), após término de prazo de prisão temporária. Já o empresário Murad Aziz segue preso. ⭕ Nejmi Aziz é intimida Presa na última sexta-feira por suspeita de envolvimento no desvio de recursos de verba da saúde pública do estado do Amazonas e solta após ter liminar de Habeas Corpus concedida no domingo (21), a ex-primeira-dama Nejmi Aziz irá depor hoje, às 14h, na sede da Polícia Federal.