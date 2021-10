Opinião | Casos de Covid-19 despencam com avanço da vacinação e vida no Amazonas vai voltando à normalidade

À vida de novo

Após um ano e meio de rígidas restrições de circulação por conta da pandemia do coronavírus, aos poucos os amazonenses vão voltando à normalidade, com o retorno dos eventos, festas noturnas e jogos de futebol.

Esse retorno à vida social tem sido possível pelo avanço da vacinação e consequente queda no número de casos e óbitos por Covid no estado.

Até sábado (16), o Amazonas já havia aplicado 4.288.561 doses de vacina, sendo 2.577.094 de primeira dose, 1.631.144 de segunda dose, 50.299 com dose única e 30.024 de terceira dose (dose de reforço).

Mortes em queda

Pela segunda vez no mês de outubro, ontem (17), o Amazonas não registrou mortes por coronavírus e em setembro foram dez dias sem óbitos computados.

Futebol na veia

Com este cenário, Manaus voltou a ser protagonista no futebol.

Na última quinta-feira (14), a Arena da Amazônia foi palco da goleada de 4 a 1 da Seleção Brasileira em cima do Uruguai, e ontem (17), 15 mil torcedores foram ao estádio torcer pelo Manaus FC, que está na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

O empate de 1 a 1 com o Ypiranga-RS não foi o resultado esperado, mas o Gavião do Norte segue com chances reais de conquistar o acesso à segunda divisão do futebol brasileiro.

O último time amazonense que disputou a Série B foi o São Raimundo, em 2006 (há 15 anos).

Políticos FC

Entre os torcedores presentes na Arena da Amazônia, estavam vários políticos. O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), o governador Wilson Lima (PSC) e o senador Plínio Valério (PSDB) marcaram presença.

O chefe do Executivo Estadual, inclusive, exaltou o retorno da torcida ao estádio e creditou o fato ao avanço da vacinação.

“Continuamos acreditando que, ano que vem, o Manaus FC estará na série B. A torcida foi um show à parte! Isso só foi possível porque avançamos muito na vacinação. Vamos continuar nos cuidado para que, no próximo jogo do Manaus aqui no Amazonas, a gente continue batendo esse bolão! Agradeço, mais uma vez, a todos os servidores que atuaram para garantir a segurança física e sanitária de todos”, escreveu nas redes sociais.

Amazonense no Pânico

O deputado estadual Fausto Jr (MDB) será o entrevistado desta segunda-feira (18), do programa Pânico, da Rádio Jovem Pan. O parlamentar vai falar a Emílio Surita, Daniel Zukerman e Samy Dana sobre seu depoimento na CPI da Covid no Senado, onde falou verdades ao presidente do colegiado, Omar Aziz(PSD).

O programa será ao vivo e vai ao ar às 11h (de Manaus).

Omar marca votação

Por falar em CPI, Omar marcou para o próximo dia 26 a votação do relatório final do colegiado. O documento já está pronto e inclusive “vazou” para imprensa no final de semana.

O documento apresenta 16 mudanças na legislação, entre elas a criminalização para criação e divulgação de fake news, endurecimento de penas de crimes contra a administração pública quando praticados em calamidades e, também, pensão para órfãos vítimas da pandemia.

Silêncio rompido

Sem falar publicamente – seja em eventos ou pelas redes sociais – há mais de três anos, o ex-governador do Amazonas, José Melo (Pros), pré-candidato a deputado estadual, rompeu o silêncio na semana passada e postou um vídeo no Dia dos Professores.

O político, que é professor, destacou que a classe mesmo não reconhecida é essencial para a sociedade.

“Os professores e professoras, embora nem sempre remunerados adequadamente, nunca desistem do sagrado dever de lapidar o conhecimento na mente e no coração de nossas crianças”, disse.

Fortalecendo o parlamento

Com o intuito de fortalecer a atuação do parlamento, sobretudo nos municípios do interior, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) promove, nesta quinta-feira (21) e sexta-feira (22), o 1º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (FECLAM), voltado a vereadores, prefeitos e servidores públicos das câmaras municipais do Estado.

No evento, serão oferecidos cursos e palestras sobre oratória, lei orgânica, marketing digital, nova legislação eleitoral, prestação de contas e regimento interno.

Ideia de Cidade

O encontro foi uma ideia do presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (PV) e se for o sucesso esperado, certamente será marcado como um dos principais feitos da gestão do parlamentar.

A interlocutores, Cidade tem afirmado que quer deixar o fortalecimento dos parlamentos do interior como legado de sua passagem no comando da Assembleia Legislativa.

