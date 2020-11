Opinião | Clima esquenta na reta final entre David e Amazonino

Ontem (25), a TV Norte Amazonas realizou o primeiro debate com os prefeituráveis do segundo turno das eleições municipais. Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) tiveram um embate bem caloroso com direito à ofensas e muitas acusações. ⭕ ‘Mentiroso’ Amazonino acusou por diversas vezes o seu adversário de ser mentiroso, e afirmou que as propostas de seu adversário são enganosas, uma verdadeira “pedalada”, quando Almeida afirmou, que sua proposta para a saúde irá reduzir as filas de cirurgias dos hospitais públicos. Amazonino afirmou que isso era enganação. E que ao município só cabe a atenção básica e não de alta complexidade. ⭕ Só sabe atacar David Almeida retrucou pedindo que Amazonino levasse à sério o debate e apresentasse propostas para a cidade de Manaus, ao invés de somente atacá-lo e que parasse de debater as questões do futuro com questões do passado. “Quem vive de passado é museu”, afirmou David. ⭕ Wilson Lima Durante todo o debate o nome do governador Wilson Lima foi suscitado. Ora por Amazonino, ora por David. Amazonino citou o nome de Wilson Lima 17 vezes, e em todas afirmou que ele é o principal apoiador da campanha de David Almeida. Já David, retrucou afirmando que o governador do Estado, Wilson Lima (PSC) é “cria” do candidato Amazonino Mendes. Foi literalmente um “toma que o filho é teu”, pra lá e pra cá, durante todo o debate. ⭕ Bate-Boca O ponto alto do embate ficou para o final. Nos bastidores, o debate da TV Norte acabou em um bate-boca acalorado entre David, Amazonino e sua equipe de comunicação, que quase chegou às vias de fato. David saiu bastante irritado do debate, após sofrer uma série de acusações de Amazonino ao vivo. ⭕ Nota Amazonino Em nota, Amazonino Mendes afirmou que David Almeida foi “destemperado” e que foi o adversário, e não ele, que começou a discussão com “palavras de baixo calão”. “O corpo jurídico da Coligação Juntos Podemos já está tomando as providências cabíveis”, afirmou a nota. ⭕ Versão de David David justificou que se exaltou por conta das acusações realizadas por Amazonino durante o debate. Segundo David, a situação foi armada contra ele, e que ao fim do debate, ele apenas teria se despedido educadamente do adversário. Ele também se desculpou pela agressão verbal. “Esse Martinelli aparece em Manaus de dois em dois anos apenas para isso: cometer armações para seus adversários”, disse a nota. ⭕ Convocação A Assembleia Legislativa aprovou ontem (25) a convocação do ex-governador David Almeida para dar explicações sobre a denúncia de fraudes na Secretaria Estadual de Saúde (Susam) ocorridas em 2017, durante sua gestão. O pedido de convocação foi apresentado pelo deputado estadual Fausto Jr, que foi relator da CPI da Saúde. ⭕ Inocente O ex-governador José Melo, cassado em 2017 por compra de votos nas eleições de 2014, entrou na Justiça para derrubar parte da decisão que o tornou réu em ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) por suspeita de fraude em contrato do Governo do Amazonas firmado para a Copa do Mundo de 2014. A defesa de Melo alega que o recebimento da ação contra o ex-governador se deu apenas em razão da “falácia” de que o valor do contrato teria sido utilizado para compra de votos. ⭕ Bares e shows O Governo do Amazonas vai autorizar, a partir do dia 1º de dezembro, o funcionamento de bares e casas de show exclusivamente como restaurantes, seguindo os mesmos protocolos sanitários já em vigor para esse segmento.