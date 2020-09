Opinião | Com a benção de Braga, Wilker será vice de Amazonino

Depois de muita articulação Amazonino escolheu Wilker Barreto (Podemos) para ser seu vice. O anúncio da chapa puro sangue foi feito pelo próprio Amazonino Mendes, durante a convenção do partido, na tarde de ontem (16). ⭕ Benção de Braga O senador Eduardo Braga esteve presente no evento e referendou a união. Braga foi o grande articulador para emplacar Wilker Barreto como vice em detrimento do nome preferido de Amazonino, o ex-secretário Francisco Deodato. ⭕ Alfinetada Durante a coletiva, Amazonino ao agradecer o apoio do senador Eduardo Braga, aproveitou para alfinetar o senador Omar Aziz: “Obrigado, Eduardo pela confiança. Vamos irritar os maribondos. Eduardo não gosta de Maus Caminhos”, disse Amazonino. Omar Aziz, sua esposa Nejmi Aziz e seus irmãos são investigados pela Polícia Federal (PF), por desvios de recursos da saúde do Amazonas, na operação que ficou conhecida como Maus Caminhos. ⭕ Deitado na rede Amazonino também deixou claro sobre a forma que irá conduzir tanto a campanha eleitoral durante seu mandato, caso seja eleito prefeito: de dentro de casa, no conforto de seu lar. ⭕ Pernas e braços Segundo Amazonino, o vice Wilker será seus braços, pernas e olhos, durante a campanha e durante sua gestão, caso seja eleito prefeito de Manaus. “Preciso de um parceiro que não seja apenas leal. Preciso que ele muitas vezes seja minhas pernas, meus braços e meus olhos sobretudo. Que vá lá no buraco, como eu ia em minha juventude…” ⭕ Melhor projeto O PSL do deputado federal Delegado Pablo, também embarcou na candidatura de Amazonino. “Conversamos com vários pré-candidatos à prefeito de Manaus. Tivemos acesso aos planos de governo e projetos para o futuro da nossa cidade. Após análise de todo esse material, decidimos que o melhor para a capital do Amazonas é o apoio ao candidato Amazonino Mendes, com quem caminharemos juntos nesta campanha “, finalizou. ⭕ PSDB e PL O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), do atual prefeito, Arthur Neto, oficializou apoio à candidatura de Alfredo Nascimento (PL) à prefeitura de Manaus e confirmou como vice, Conceição Sampaio (PSDB). O anúncio aconteceu ontem (16), durante a convenção partidária presencial do Partido Liberal (PL). Na ocasião, foram confirmados também 57 nomes para disputar o cargo de vereador. A aliança partidária será formada apenas pelas duas siglas. ⭕ Melhor escolha Arthur abençoou a candidatura de Alfredo e afirmou que para dar sequência à sua gestão, que chamou de “exitosa”, a melhor escolha seria Alfredo e Conceição. O atual prefeito, elogiou o trilhar político de Alfredo, devido a experiência. Alfredo já foi prefeito de Manaus, ministro de Infraestrutura na era petista, nos governos de Lula e Dilma Roussef, além de ter sido Senador da República. “Colocamos a capital amazonense no mapa da boa administração” disse Arthur, através de suas redes sociais. ⭕ Agradecimento Conceição agradeceu a confiança de Arthur e o parabenizou pela ‘gestão técnica’ que realizou na capital. E Alfredo enfatizou “Manaus deve muito à Arthur”. O candidato disse que Arthur “reacendeu” a vontade dele de ser prefeito novamente. ⭕ Puro Sangue O partido Patriotas homologou ontem, (16), a candidatura a prefeito de Manaus, do coronel Menezes, e do seu vice-prefeito, o delegado da Polícia Civil Costa e Silva. Sem coligar com outro partido a sigla, segundo o presidente estadual, deputado Felipe Souza, vai “coligar” com a população de Manaus rumo à vitória. ⭕ Fizeram as pazes O presidente da Aleam, Josué Neto (PRTB), em transmissão ao vivo em suas redes sociais declinou de sua candidatura para apoiar David Almeida (Avante) à prefeitura de Manaus.