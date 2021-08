Opinião | David diz estar “totalmente alinhado” com o Governo Federal

⭕

David é Bolsonaro

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), afirmou em coletiva de imprensa ontem (11), que sua gestão está “totalmente alinhada” com o Governo Federal.

Indagado pelo Direto ao Ponto sobre essa proximidade, o chefe do Executivo municipal ressaltou sua boa relação com o Jair Bolsonaro (sem partido), e antecipou que o presidente da República virá a Manaus na próxima semana para anunciar um pacote de obras, além de inaugurar o residencial Manauara 2, na Zona Norte.

“Estamos totalmente alinhados, inclusive o presidente está vindo à Manaus na próxima semana entregar 500 apartamentos e vai anunciar muitos investimentos na cidade de Manaus”, afirmou.

⭕

Alinhamento

O alinhamento entre o prefeito e o presidente se deu após visita de David a Bolsonaro em Brasília no mês de junho. O encontro foi articulado por Coronel Menezes (Patriota) e serviu para estreitar o laço entre eles.

A boa relação ficou mais evidente quando David decidiu adiar o evento de inauguração do residencial Manauara, após Bolsonaro ter cancelado visita à Manaus no final de julho por questões de saúde.

⭕

Cenário possível

Com os “ponteiros acertados” entre Menezes, David e Bolsonaro, um dos cenários possíveis para as eleições do ano que vem é David e o Avante indicarem o primeiro suplente do militar para o Senado.

Próximo ao prefeito, o ex-vereador Chico Preto (sem partido) pode ser essa indicação, afinal, por mais que tenham trocado farpas recentemente, ele e Menezes defendem as mesmas pautas e são bolsonaristas de carteirinha.

⭕

Projeção

A composição pode ser bem vantajosa, sobretudo para Chico.

Dá para imaginar que caso Bolsonaro se reeleja presidente e Menezes seja eleito senador, ele receba um convite para integrar o time de ministros de Bolsonaro a partir de 2023?

Se isso se confirmar, Chico pode assumir uma cadeira no Senado. É uma articulação possível e inteligente, não?

⭕

Mais próximos

Nesta quinta-feira (12), o governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanha o início das obras de reforma e modernização da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara. Os investimentos são na ordem de R$ 366 milhões.

Chama a atenção a participação do prefeito David Almeida no evento, que também está cada dia mais alinhado com Wilson Lima. É a primeira participação pública do prefeito em uma agenda do governador.

⭕

Cidade no comando

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade, assumirá o comando do diretório estadual do Partido Verde (PV) nos próximos dias. A informação foi confirmada por uma fonte do Direito ao Ponto.

Cidade é atualmente presidente municipal e deve assumir o posto ocupado por Eliane Ferreira da Silva.

⭕

Fortalecimento

O presidente da Aleam, inclusive, já articula o fortalecimento do partido visando as eleições do ano que vem. Em 2018, o PV elegeu três deputados estaduais. Hoje tem dois. Além do próprio presidente, tem o vice-presidente do Parlamento Estadual, Carlinhos Bessa.

Além disso, o Partido Verde marca presença na Câmara Municipal de Manaus (CMM), com o vereador Fransuá Matos.

⭕

Reunião presidencial

Representantes das forças de segurança do Amazonas, os deputados federais Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM) e Delegado Pablo (PSL-AM) se reuniram ontem (11), com o presidente Bolsonaro para tratar sobre o tema.

No Instagram, Alberto Neto postou uma foto da reunião e escreveu: “Iniciamos o dia falando sobre Segurança Pública com o Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Trabalhando por um país melhor, mais justo e mais próspero”.

Pablo lembrou que o País não sofre só apenas com a pandemia da Covid-19, mas também com a falta de segurança.

