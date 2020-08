Opinião | Eleições 2020 | Disputa esquenta em Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Coari e Tefé

O pesquisador político e empresário Durango Duarte distribuiu um vídeo, nesta terça-feira (18), tecendo comentários sobre sua percepção acerca da disputa política deste ano em cinco municípios do Amazonas: Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Coari e Tefé.

‘Triturar a oposição’

De acordo com Durango, em Parintins, ele afirmou que o atual prefeito Bi Garcia vai triturar a oposição. Durango diz que a oposição está fragmentada e sofre de presunção e miopia. Ele se referiu como um verdadeiro “baile”.

‘Fôlego financeiro’

Em Manacapuru, segundo o publicitário, Beto D’Ângelo, atual prefeito, e o ex-prefeito, Angelus Figueira polarizarão a corrida.

Durango afirmou que a vitória provavelmente vá para quem tiver, o que ele denominou de “mais fôlego financeiro”.

‘Coelho da cartola’

Em Itacoatiara, não existe pré-candidato favorito até o momento. Ele comentou que o prefeito petista Antônio Peixoto terá que fazer mágica para se reeleger novamente. E terá que “fazer mágica, muita mágica e tirar coelhos da cartola”.

Para Durango, a eleição está embolada entre o ex-prefeito Mamud Amed, o deputado estadual Cabo Maciel e o empresário Mário Abrahim, que estão em mesma sintonia para ganhar a eleição.

’Só tsunami’

Em Coari, Durango disse que a reeleição de Adail Filho é quase certa, ele é o favorito, mas terá como principal opositor, o empresário Robson Júnior.

Na análise de Durango, a menos que aconteça algum “tsunami” perto das eleições, Adail se reelegerá.

‘Agregar a oposição’

Em Tefé, o prefeito Normando Bessa lidera a disputa, mas, para Durango Duarte, terá como principal adversário Nicson Marreira, que pode atrapalhar a reeleição de Bessa se conseguir agregar a oposição.

Reunião marcada

Após desmentir mais algumas “fake news” sobre um suposto rompimento envolvendo o deputado estadual Wilker Barreto e o ex-governador Amazonino Mendes e uma suposta internação às pressas em São Paulo por conta de um agravamento na saúde do ex-governador, foi confirmada para quinta-feira (20) em São Paulo, às 15h, a reunião do pré-candidato a prefeito de Manaus, Amazonino, com a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu.

Participações

Participarão do encontro, além de Amazonino, Wilker Barreto, o Presidente Estadual do Podemos no Amazonas e o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Francisco Deodato.

Os dois são postulantes ao cargo de vice na chapa majoritária.

X-Caboquinho

Ontem o pré-candidato a prefeito de Manaus, deputado federal Capitão Alberto Neto teve uma conversa na Feirinha do Parque Dez com o deputado estadual e presidente da CPI da Saúde, deputado estadual Delegado Péricles.

O registro foi publicado pelo BNC Amazonas, que afirmou que além do x-caboquinho foi tratada uma possível aliança entre o Republicanos e o PSL para as eleições deste ano.

O PSL é o segundo partido que mais tem tempo de TV e também está sendo cortejado pelo PSD do deputado Ricardo Nicolau e do senador Omar Aziz.

Drive in

O pré-candidato a prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) anunciou, no começo nesta terça-feira (18), que a convenção partidária da sua legenda será realizada em formato drive-in, no próximo dia 8 de setembro.

O anuncio foi feito por meio de uma live nas suas redes sociais.

Delegacia de Combate a Corrupção

Ontem (18) O governador Wilson Lima sancionou a Lei 5.211/2020, que cria a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), no âmbito da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

A unidade já tem titular, o delegado Guilherme Torres Ferreira, designado por meio de portaria assinada pela delegada geral da PC-AM, Emília Ferraz.

