Opinião | Eleições 2020 | Segundo turno indefinido em Manaus

⭕ Amazonino lidera pesquisa ⭕ Briga pelo segundo lugar esquenta ⭕ Alfredo Nascimento com a maior rejeição O Direto ao Ponto divulgou nesta segunda-feira (31), data de início das convenções partidárias, sua segunda pesquisa eleitoral em parceria com o Instituto de Pesquisa do Norte (IPEN). No primeiro cenário Amazonino lidera com 28,8% das intenções de voto, seguido de David Almeida com 13% e Capitão Alberto Neto com 8,6%. Em quarto lugar aparece José Ricardo com 5,9%, seguido de Alfredo Nascimento com 5%. ⭕ Lugar garantido Nas últimas três eleições que Amazonino participou, uma para governador, uma tampão e outra para a prefeitura, Amazonino sempre teve uma votação em Manaus acima dos 20% no primeiro turno, o que demonstra que possui uma base de eleitores fiéis. Em 2018 quando perdeu para Wilson Lima, teve no 1º turno 22% (232 mil votos) em Manaus. Na eleição tampão em 2017 obteve 38% (318 mil votos) em Manaus. E em 2008, na disputa pela prefeitura de Manaus, terminou o 1º turno com 48% (402 mil votos). ⭕ 2ª vaga aberta Já a disputa pela segunda vaga continua aberta. Há um ano David Almeida vem desidratando e caiu quase 10% nas intenções de voto. Em maio de 2019 uma pesquisa divulgada pelo IMarketing apontava David com 24,5%. Outro que desidratou foi José Ricardo do PT, que caiu de dois para um digito nas pesquisas. ⭕ Tendência Capitão Alberto Neto vem crescendo gradativamente e Alfredo Nascimento, caso se confirme o apoio do prefeito Arthur Virgílio, pode surpreender. A briga vai ser boa e nos próximos 15 dias vamos ter um cenário mais claro, após as definições dos vices e alianças para garantir tempo de televisão, que será muito importante para quem deseja ir para o segundo turno. ⭕ Outros nomes Josué Neto aparece com 3,6% das intenções de voto, seguido do vice-prefeito Marcos Rotta com 3,4%. Coronel Menezes aparece com 2,6%, Debora Mafra com 2,4%, Ricardo Nicolau com 2%, Romero Reis com 1,6% e Chico Preto com 1,3% das intenções de voto. 15,4% não votariam em nenhum dos candidatos acima e 6,4% não souberam responder. ⭕ PSC sem candidato Vale ressaltar que durante a pesquisa, o PSC, partido da pré-candidata Delegada Débora Mafra, declinou da candidatura majoritária e decidiu não lançar candidato no pleito desse ano. ⭕ Segundo cenário Em um segundo cenário sem os nomes de Josué Neto, Marcos Rotta, Delegada Débora Mafra e Chico Preto, Amazonino continua aparecendo em primeiro lugar com 29,7% dos votos, seguido de David Almeida com 14,6% e logo atrás aparece o Capitão Alberto Neto com 9,9% das intenções de voto. Em seguida temos Alfredo Nascimento com 6,6% e José Ricardo com 6,3%. ⭕ Turma do fundão Com 3% das intenções de voto aparece Coronel Menezes, seguido de Ricardo Nicolau com 2,5% e de Romero Reis com apenas 1,8% das intenções de voto. 16,6% dos entrevistados não votariam em nenhum dos candidatos e 9% não souberam responder. ⭕ Rejeição Entre os pré-candidatos à prefeitura, Alfredo Nascimento é o que apresenta maior índice de rejeição, ou seja, pessoas que dizem que não votariam no candidato de jeito nenhum. Seguido de Marcos Rotta com 11%, Amazonino com 10,7% e Chico Preto com 10,4%. Todos os quatro com dois dígitos de rejeição. Entre os menos rejeitados temos Coronel Alfredo Menezes com 3,4% e Capitão Alberto Neto com 3%. ⭕ Registro O Direto ao Ponto/IPEN entrevistou 1.000 eleitores em todas as Zonas de Manaus, entre os dias 18 a 25 de agosto deste ano. A pesquisa possui margem de erro de 3 pontos percentuais e está registrada no TSE sob o número AM-06914/2020. ⭕ Segundo turno Apesar de Amazonino ter uma eleição confortável no primeiro turno, para o segundo turno o jogo segue aberto e os desafios serão enormes. Quem arrisca um palpite?