Opinião | Em tempos de pandemia políticos brigam por poder

Vou direto ao ponto! Essa briga entre “isolamento seletivo” em prol da economia e “fechamento total” a favor da saúde parece ter saído completamente da racionalidade.

Extrapolou qualquer limite, virou briga entre políticos, e no momento mais inapropriado, quando todos deveriam estar unidos por uma solução em prol da população, e não discursando para seus possíveis eleitores.

⭕

O momento é de união

Aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário não é hora de brigar, não é hora de fazer política. Muito menos é hora de falar ou pensar em eleição. Não esqueçam que o que está em jogo são vidas e o futuro na nação.

⭕

Quem tem razão

A população também está dividida e infelizmente muitos entraram nessa briga.

Todos, com razão, uns temem morrer de fome ou perder tudo com o colapso da economia, outros temem a falta de assistência médica por conta de um colapso na saúde pública e particular. O caos está logo ali.

⭕

Dois lados

Tudo depende do lado em que você está: de um lado, pensando mais na economia, temos os empresários que temem a sobrevivência de seus negócios, se unindo a eles os empregados e autônomos que dependem do dinheiro suado do dia a dia para sobreviverem, de outro lado temos o sistema de saúde, público e particular, que não dará conta e entrará em colapso com o número de contaminados, não fazendo distinção se você é rico ou pobre.

E não importa se você está disposto a gastar todo seu dinheiro para tentar salvar um ente querido, simplesmente não será possível. Não terão médicos suficientes, aparelhos suficientes, respiradores suficientes.

⭕

Sensatez

Temos de encontrar um caminho sensato para sobreviver. E, nesse sentido, estamos comprando a briga errada. A saúde é prioridade! Retomar a economia é urgente! Ambos para ontem!

Mas será que não estamos nos esquecendo de algo para que isso seja possível?

⭕

Urgente

A Coréia do Sul e a Alemanha, até agora têm se mostrado os casos mais bem-sucedidos no enfrentamento à Covid-19. Ambos os países optaram por testar a população de forma maciça e rotineira.

Lá foram aplicados testes rápidos cujo resultado sai em não mais que 10 minutos, e o governo vai até a casa de cada cidadão com os sintomas para realizar o teste.

A pessoa é testada periodicamente e, caso acuse infecção, vai para a quarentena e se isola. O grupo de risco também se isola. E assim os negócios andam, e os danos econômicos são também menores.

⭕

Um começo

O Ministério da Saúde anunciou que comprou mais de 20 milhões desses testes. E isso é, inegavelmente, uma excelente notícia e um bom começo.

⭕

Testes e mais testes

A briga que precisamos comprar é para que as autoridades aprovem, compram, importem e distribuam urgentemente estes testes.

Muitos! Milhões de testes. Usemos todos os recursos possíveis para isso. Devemos exigir isso das autoridades com veemência para voltarmos a trabalhar o quanto antes!

⭕

Siga um bom exemplo

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesse domingo (29), que as medidas de distanciamento social (isolamento horizontal) serão estendidas até 30 de abril.

Não se espante se o presidente Jair Bolsonaro seguir sua maior referência política – Trump – e alinhar seu discurso ao do Ministro da Saúde, Luís Mandetta, que defende o isolamento social até que a estrutura da saúde esteja preparada para atender a demanda e assim gradativamente liberar os brasileiros para que voltem à rotina.

⭕

Números Assustadores

No mundo o número de infectados passa de 600 mil. A Itália já ultrapassou 10 mil mortes e a Espanha chega a 6 mil.

O Brasil, de acordo com balanço atualizado nesse domingo (29), pelo Ministério da Saúde, tem 4.256 casos com 136 mortes. Já o Amazonas possui 140 pessoas infectadas e uma morte. E os números não param de crescer.

Como sairemos dessa? Ainda é cedo para termos essa resposta. Mas nós do Direto ao Ponto acreditamos que se cada um fizer a sua parte já é um começo. Responsabilidade e prevenção!

