Opinião | Governador suspende contratos da Susam

O governador Wilson Lima (PSC), determinou ontem (6) a suspensão dos pagamentos destinados a aquisições de materiais, equipamentos e prestação de serviços relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 no âmbito da Secretaria de Saúde (Susam).

Além da celebração de novos contratos e de aditivos com a mesma finalidade. O decreto está na edição especial do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (6).

Após parecer

Conforme o decreto, os pagamentos só serão efetivados após parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM).

Ainda por determinação de Wilson Lima, a Susam, com o auxílio da PGE-AM, vai realizar a revisão e/ou rescisão dos termos de contrato referentes à prestação de serviços, aquisições de medicamentos e materiais médico-hospitalares para combate à pandemia de Covid-19.

O objetivo é verificar a necessidade dos objetos contratuais tendo em vista os novos dados epidemiológicos da doença.

Exonerações

Na edição especial do DOE também traz os decretos de exoneração da secretária de Saúde, Simone Papaiz; da secretária de Comunicação Social (Secom), Daniela Assayag; do procurador-chefe da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), João Paulo Marques; e da gerente de compras da Susam, Alcineide Figueiredo Pinheiro.

Regime Híbrido

Hoje (7) a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) retoma as sessões plenárias em regime híbrido.

Os deputados poderão optar por participar da reunião de maneira presencial no Plenário Ruy Araújo, ou por meio de videoconferências pela internet, como vem acontecendo desde o último mês de março, em razão da necessidade de suspensão das atividades presenciais por causa da pandemia do novo coronavírus.

Participação

Será permitida a presença de apenas um assessor para auxiliar o deputado que estiver no Plenário Ruy Araújo.

Não haverá presença de público externo, incluindo profissionais da imprensa. As demais atividades administrativas do Parlamento estadual permanecem pela internet.

Proteção

“É preciso deixar claro que serão obedecidas rigidamente as regras de higiene e proteção estabelecidas pelos órgãos oficiais de saúde”, declarou o presidente da Aleam, Josué Neto (PRTB), destacando ainda que as reuniões parlamentares continuarão sendo transmitidas, em tempo real, pelas contas da Aleam nas redes sociais.

SOS Amazônia

As primeiras doações da campanha SOS Amazônia, organizada pelo movimento Fridays for Future Brasil, com apoio de 16 jovens de diversos países e liderados pela ativista ambiental sueca, Greta Thunberg, chegaram em comunidades indígenas do Amazonas.

Entregas

Desde sexta-feira (3), cestas básicas, máscaras de proteção facial e kits de higiene estão sendo entregues sob coordenação da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), responsável pela distribuição no Estado.

Aproximadamente 150 famílias das aldeias indígenas Galvão, Inhambé, Sahu-Apé e Tururukari, localizadas próximas de Manaus, além do Centro de Medicina Indígena Bahserikowi, receberam as doações.

Mais 620 famílias

Segundo a responsável pelo Programa Cidades Sustentáveis da FAS, Paula Gabriel, ainda nesse mês, as doações serão encaminhadas para mais 620 famílias de 11 comunidades em Manaus e 400 famílias dos municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Lábrea e Tapauá. O objetivo é chegar nas etnias Yanomami, Paumari, Apurinã, Deni, Jamamadi e Jarawara.

FAS

A FAS está realizando essa atividade através da Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e Organizações Parceiras do Amazonas para o Enfrentamento do Coronavírus, em parceria com 86 instituições, empresas, secretarias e prefeituras. Juntos, já atingiram mais de 36 mil pessoas com diversas ações, em três meses, para diminuir as consequências da Covid-19.

