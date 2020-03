Opinião | Orçamento impositivo: Entenda a briga entre Bolsonaro e Congresso

A pauta da semana é o orçamento impositivo, hoje o Congresso irá bater de frente com o presidente Bolsonaro caso derrube os vetos presidenciais.

Caso o legislativo vença essa queda de braço, a atuação harmônica e independente que se espera entre os poderes de uma república ficará desequilibrada, com um Executivo engessado e um Parlamento sócio do orçamento – que terá cada vez mais recursos públicos pra se perpetuar no poder com práticas clientelistas.

⭕

Pagamento obrigatório

O orçamento impositivo, motivo de tensão entre a gestão Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional, consiste em regras que tornam obrigatório o pagamento de emendas do Legislativo e que se tornaram mais amplas nos últimos anos.

Há pouco mais de uma semana, um vídeo de uma transmissão feita pelo governo via redes sociais mostrou o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, afirmando que o governo não pode ser “chantageado” pelo Congesso.

A frase provocou críticas na Câmara e no Senado.

⭕

Quatro tipos

A cada ano, deputados e senadores fazem essas indicações, para que o recurso federal seja aplicado nos redutos eleitorais deles em todo o país. São as chamadas “emendas parlamentares”.

Há quatro tipos de emendas: Emendas individuais, feitas por deputado ou senador com mandato vigente; Emendas de bancada, que reúnem os parlamentares do mesmo estado ou do Distrito Federal; Emendas de comissões; Emendas do relator do Orçamento.

⭕

Alberto, Pablo e Plínio com Bolsonaro

Dos 11 parlamentares da bancada federal do Amazonas, apenas três já se posicionaram.

Os deputados federais Capitão Alberto Neto e Delegado Pablo e o senador Plínio Valério declaram seus votos a favor da manutenção do veto.

“Não podemos tirar do governo federal a capacidade de investimento e sua atribuição de gestão do Orçamento Geral da União. O Amazonas não merece ter um senador indeciso.”, afirmou Plínio Valério.

⭕

Monte Horebe

A reintegração do Monte Horebe, ação que vinha sendo planejada há 10 meses pelo governo do Amazonas e que tem como objetivo dar dignidade às famílias que moram ali, foi um sucesso. Segundo o governador Wilson Lima, nenhuma família que comprovadamente mora naquela área ficará desamparada.

“Depois que desocuparmos aquela área, vamos montar ali um complexo de segurança pública, para dar tranquilidade para quem mora no Viver Melhor e em outras áreas da zona norte da capital.”, afirmou o governador.

⭕

Recuperação

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, vem compartilhando com seus seguidores em suas redes sociais a sua recuperação de uma cirurgia de prótese no joelho direito.

“Ontem completou um mês de fisioterapia e exercícios físicos para fortalecimento muscular. Sinto falta de estar nas ruas, fiscalizando as obras, os serviços públicos e cobrando prazos. Mas foi uma pausa necessária e logo estarei de volta, com um joelho novo e força total para concluir o meu mandato com a mesma garra com a qual comecei.”, disse o prefeito.

⭕

Amil deixa PMN

Após receber pressões para receber no partido um grupo ligado ao ex-governador Amazonino Mendes, o advogado Marcelo Amil deixa a presidência do PMN.

⭕

Passado trator por cima

“Conversei, por ordem do presidente nacional, com pessoas desse grupo. Ouvi deles que seria passado um trator por cima de mim. Eu disse que esperaria o trator porque quis acreditar que o estatuto do partido seria respeitado. Infelizmente, eu estava enganado”, disse o advogado.

⭕

Pernada

O novo dirigente do PMN é nada mais e nada menos que o empresário Orsine Oliveira Júnior, um dos homens de confiança do ex-governador Amazonino Mendes.

Orsine é ex-presidente da AmazonasTur na gestão tampão do ex-governador. Amazonino, que já recebeu convites para se filiar no Podemos e no Cidadania, ganha mais uma opção caso deseje sair candidato a prefeitura de Manaus.

Siga a Direto ao Ponto:

Facebook: facebook.com/diretoaopontonews1

Instagram: @diretoaopontonews

Twitter: @diretoaoponto1_

Fale com a gente:

WhatsApp: 92 98413-2214

WhatsApp: 92 99382-4598

Postado por Carlos Frazão/JI