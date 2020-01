Opinião | PCdoB aposta no Movimento 65 Como já havíamos anunciado anteriormente, o revisionismo venceu no Partido Comunista do Brasil da ex-senadora Vanessa Grazziotin e do ex-deputado federal Eron Bezerra e o partido já começou a esconder a foice e o martelo com vistas às eleições municipais deste ano. A tradicional e predominante cor vermelha dará lugar ao verde e amarelo. O anuncio oficial foi feito pela presidente do partido, Luciana Santos. ⭕ Salvar a legenda A reviravolta no partido tem o objetivo de salvar a legenda, que pode desaparecer se continuar apegada a dogmas do passado. O partido terá dificuldades para cumprir a cláusula de barreira em 2022, que exige que o partido obtenha 2% dos votos válidos em todo Brasil, ou eleja 11 deputados federais. ⭕ Pedido negado O pedido feito pelo empresário José Lopes, para que fosse barrado o leilão de 7,8 mil cabeças de gado, um avião e tratores, apreendidos na Operação Ajuara da Polícia Federal, foi negado nesta última terça-feira (28), pelo juiz federal, Marllon Souza. ⭕ Latifundiário José Lopes, segundo o juiz Hiram Pereira, é apontado na investigação como latifundiário da região de Boca do Acre, utilizando variados meios para a invasão, desmatamento e utilização de áreas públicas para a produção pecuária, infringindo vários embargos do IBAMA. “Zé Lopes”, como é mais conhecido no meio político, chegou a ficar preso por 50 dias, e hoje responde em liberdade esse processo após a decisão da desembargadora federal Mônica Sifuentes, do TRF-1, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares e uso de tornozeleira eletrônica. ⭕ Reconhecimento Em suas redes sociais o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio afirmou que Manaus hoje é uma cidade ajustada fiscalmente com reconhecimento nacional e até internacional. E que para alcançar esse patamar de ser exemplo fiscal para outras cidades do Brasil, a prefeitura de Manaus trabalhou duro, com uma equipe técnica dedicada e empenhada, coordenada pelo nosso secretário municipal de Finanças, Lourival Praia. ⭕ Planejamento fiscal Ontem, Arthur reuniu a equipe da Semef para fazer um balanço dos anos anteriores e ajustar o planejamento fiscal para o ano de 2020. Com base no Índice Frijan de Gestão Fiscal (IFGF), Manaus teve uma boa gestão no ano de 2017 e teve gestão considerada de excelência nos anos de 2016, 2018 e 2019. “Vamos dar sequência para continuar comprovando que o ajuste fiscal e boa previdência são combustíveis para a excelência na gestão e a preservação da saúde financeira do município.”, disse o prefeito. ⭕ Oportunismo Após o episódio em que o governador do Rio, Wilson Witzel publicou uma conversa entre ele e o presidente em exercício, Hamilton Mourão. O vereador Chico Preto (DC), usou seu twitter para criticar a atitude do governador, ao afirmar que o que move Witzel é seu oportunismo. ⭕ Caindo na onda “O Wilson Witzel, a cada dia que passa, mostrando o oportunismo que lhe move. Os surfistas de 2018 estão caindo da onda. Em 2020 muitos estão querendo surfar. Recado dado”, tweetou o vereador. ⭕ Agora é oficial Ontem (28) o ex-deputado federal e dirigente estadual do PDT-AM, Hissa Abrahão, divulgou um comunicado à militância e dirigentes municipais do partido que está oficialmente pré-candidato à prefeitura de Manaus. E que o lançamento oficial da sua candidatura ocorrerá em março com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e do presidenciável Ciro Gomes. ⭕ Três Candidatos Questionado pelo Direto ao Ponto, se ele estava ciente e de acordo com a decisão tomada pelo o ex-deputado Hissa Abrahão, o dirigente municipal do PDT, vereador Diego Afonso, informou que agora o partido terá três pré-candidatos. No último dia (16), Diego Afonso, anunciou dois pré-candidatos à prefeitura. Um deles é Ronaldo Fernandes, líder do Cirão da Massa e outro Rafael Barros, vice-presidente estadual do partido, ambos já oficializados pela direção municipal.