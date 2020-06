Opinião | Polícia Federal prende seis bolsonaristas

Ao todo, são seis mandados de prisão temporária contra os líderes do movimento 300 do Brasil, incluindo Sara Giromini, a Sara Winter. Eles são acusados de atos antidemocráticos e de pregar o fim das instituições. Além de agressões a enfermeiros, que cobravam do governo federal mais investimentos em EPIs.

Gota d’água

No fim de semana, o grupo comandado por Sara Winter, o 300 do Brasil, invadiu áreas restritas do Congresso e disparou fogos de artifício contra o prédio do STF.

As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Crime

Em suas redes sociais o deputado federal Marcelo Ramos disse que agredir o STF é agredir a Constituição e a Democracia.

“Soltar fogos de artifício em direção ao prédio do Tribunal e prometer agressão aos seus membros não é manifestação, é crime e como tal deve ser tratado.”

Sepultamentos diminuíram

Manaus registrou neste domingo (14), apenas 24 sepultamentos somando cemitérios particulares e públicos. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), o número é abaixo da média de 28 enterros diários, dado registrado na capital do Amazonas antes de acontecer a pandemia, nos primeiros três meses do ano.

Pico

No auge do número de casos e mortes, Manaus chegou a ter pico de mais de 160 enterros por dia, no final do mês de abril, quando os cemitérios colapsaram e covas coletivas precisas ser usadas para que a demanda fosse suprida.

Preocupação

Ainda é grande a preocupação com a possibilidade do retorno dos casos e o aumento do número de óbitos em virtude da reabertura do comércio, o que ainda não ocorreu. Tudo leva a crer que o pior já passou. Mas é de extrema importância que as medidas de segurança continuem sendo adotadas por toda a população.

Nesta segunda a abertura completou 15 dias.

2º Ciclo

Hoje (15) inicia a reabertura do segundo ciclo do plano de retomada gradual das atividades não essenciais em Manaus.

O plano foi definido a partir do mapeamento e análise de indicadores sobre a evolução da pandemia e seus impactos, como disponibilidade de leitos e taxas de transmissão e de óbitos pelo novo coronavírus (Covid-19) em Manaus.

Autorizados

De acordo com o plano apresentado pelo governador Wilson Lima (PSC) no último dia (13) aos representantes dos demais poderes de Estado, a nova fase terá mais atividades que as previstas inicialmente.

Estão autorizados a funcionar, neste segundo ciclo, restaurantes, cafés, padarias, fast-food e self-service para consumo no local, com lotação máxima de 50%. Além também da inclusão de atividades esportivas individuais ao ar livre, que estarão liberadas.

Prevenção

O governador ressalta que para esta volta gradual, é importante que as pessoas também tenham consciência do seu papel quanto ao uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social e todos os outros procedimentos que são orientados pelos profissionais da área de saúde.

Toque de Recolher

O relaxamento do toque de recolher previsto para acontecer hoje (15) em Parintins, pode ser adiado pela Prefeitura do município.

A decisão será anunciada nesta segunda-feira, após reunião do comitê de combate a pandemia que monitora os números do coronavírus no município.

Motivos

Um dos principais motivos do adiamento a ser analisado pelo comitê, tem relação com os idosos, que têm sido as maiores vítimas da Covid-19 na cidade.

