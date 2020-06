Os impactos da infecção da Covid19 em gestantes em Parintins

Entrevista com a Dra. Rafaella Seffair

As gestantes do município de Parintins estão sendo priorizadas com a testagem da COVID-19, pois elas poderão necessitar de cuidados especializados.

Pensando nisso que procurei a Dra. Rafaella Seffair de Castro Gonçalves, Ginecologista e Obstetra, que atua diretamente com essas maezinhas no Hospital Padre Colombo.

Dra Rafaella- Satisfação enorme poder informar através da sua coluna, sobre algumas dúvidas sobre Coronavírus na gestação. Na verdade não existem estudos suficientes para dizer com precisão se há passagem durante a gestação para o concepto do vírus, mas acredita-se que não há passagem do vírus, também não há comprovação da passagem pelo leite, acredita-se que há uma certa imunidade através do amamentação.

Concy Rodríguez – Todas as gestantes estão sendo testadas?

Dra Rafaella- Sim, todas as gestantes em trabalho de parto estão sendo testadas, está ocorrendo um alto índice de testes positivo entre as gestantes, o que acaba causando uma certa preocupação entre a população, na verdade essas gestantes são assintomáticas e só acabam entrando na estatística por ser uma estratégia adotada pelo município, o que se verifica que a maioria dessas gestantes não saiam de suas residências, porém algum familiar sim, que provavelmente trouxe o vírus para dentro da residência, o mais interessante que essas pacientes não desenvolveram a forma grave da doença.

Segundo a médica, o Município de Parintins adotou medidas de testar todas as gestantes que entrarem em trabalho de parto e isolaram elas em uma sala intitulada “Sala Rosa”, desse modo terão mais segurança no momento do parto.

Trabalho em Ginecologia e Obstetrícia. Tel 995095645

Por: Concy Rodríguez.

Colunista JI.