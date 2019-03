OS MEMORÁVEIS FESTIVAIS DA CANÇÃO

Tony Tornado marcou uma época com a música BR-3



Nesta tarde de domingo ensolarada, bateu a nostalgia. Não a nostalgia melancólica, mas de ótimas lembranças ao deparar com uma postagem em minha timeline. É um vídeo do V Festival Internacional de Música com a apresentação de Tony Tornado (foto) defendendo a música BR3.

Era 1970. Dois anos antes a ditadura militar havia editado o famigerado AI-5. Os festivais de certa forma eram a válvula de escape contra o status quo vigente com a prática da censura, prisões, perseguições e consequentemente gerando reações. Considero as décadas de 60 e 70 como uma das melhores épocas da Música Popular Brasileira e os Festivais da Canção foi um motor desse cenário.

Mesmo assim a TV Record e até a TV Globo promoveram seus festivais. Nele surgiram grandes nomes da música, como Gilberto Gil, Chico Buarque, Milton Nascimento, Geraldo Vandré que devido suas posições políticas e expostas em suas letras, foram forçados ao exílio no exterior.

Pois bem, voltando ao V Festival Internacional. BR3 composta pela dupla Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, acabou vencendo o festival. Surgia ali um dos expoentes da música negra no Brasil, Tony Tornado que dividia com Wilson Simonal o cenário musical. Aliás Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, segundo o Blog Dejacir Dantas (https://portalnoar.com.br/…/pequena-historia-das-cancoes-b…/) ao contar a história da composição, pensaram em Wilson Simonal e em Tim Maia para defende-la. Ambos recusaram por vários motivos.

A música despertou polêmicas, com denúncias que seria uma metáfora ao uso de drogas. Os autores foram obrigados pelo então chefe do então Serviço Nacional de Informações (SNI), hoje ABIN, a prestarem depoimentos.

Lembro com saudades dos festivais e das músicas concorrentes, como Universo em Teu Corpo, de Taiguara, autor e intérprete; A Banda de Chico Buarque interpretada por Nara Leão; Disparada, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, defendida por Jair Rodrigues; Ponteio, de Edu Lobo e José Carlos Capinan, defendida por Maria Medalha e Edu Lobo; Roda Viva, de Chico Buarque e defendida pelo MPB4; Andança, de Danilo Caymmi, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós; Domingo no Parque de Gilberto Gil; enfim músicas dentre outras que marcaram época.

Os festivais catalisaram a atenção da população em especial do eixo Rio-São Paulo. Despertaram paixões, intrigas, discussões acirradas.

Bate em mim uma ponta de felicidade desse período tão bom décadas de 60/70 que vivi.

Por Eduardo Gomes/Jornalista

Colaborador JI

Fotos: Internet/Divulgação