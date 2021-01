Padre Benito Di Pietro está com Covid-19

Circula nas redes socias uma mensagem dando ciência que o Padre Benito, que atuou por vários anos em Parintins, sendo muito querido pelo povo, está com Covid-19, hospitalizado em sua cidade, na Itália.

A mensagem é esta abaixo:

“Oi meus amados irmãos em Cristo Jesus redentor do mundo, eu falei agora com o padre Benito e ele fez o exame e deu positivo ao coronavirus Rezemos intensamente por ele (via Manoel Amaral da Italia)”

A redação do JI não conseguiu contato com a Diocese de Parintins para saber detalhes, mas, visitando o face do padre, foi constatada a veracidade da mensagem.

Essa imagem está postada em seu Facebook.

Pedimos a Deus que o livre desse mal.

Carlos Frazão/JI