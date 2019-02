Padre Dorival Nascimento assume oficialmente a Paroquia da Catedral

Natural de Maués, o padre Dorival Nascimento assumiu oficialmente a Paroquia da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade de Parintins, na noite de domingo, 10 de fevereiro. A missa de posse foi presidida pelo bispo da Diocese de Parintins, Dom Giuliano Frigeni, que entregou durante a celebração religiosa, a chave da Paróquia da Catedral ao novo pároco.

Uma caravana de paroquianos vinda da cidade de Maués participou da solenidade. “Pedimos a oração de toda comunidade e dos amigos que vieram de Maués e vivenciaram esse novo momento. Temos que rezar juntos uns pelos outros porque somos igreja e vamos assumir juntos essa missão na Catedral com muita dedicação, muito afinco, testemunhando o amor de Jesus onde quer que estejamos”, destacou o padre Dorival Nascimento.

Sobre os trabalhos a frente da nova paroquia, Dorival salienta que “o padre Rui que antecedeu aqui já fez a Assembleia Paroquial e agora que assumimos vamos unir com as pastorais e os demais movimentos para traçar as metas, pondo em prática o que foi decidido na Assembleia em comunhão com o nosso planejamento diocesano, tendo como um dos pontos fortes, o trabalho antecipado visando a festa de Nossa Senhora do Carmo”.

Kedson Silva/JI