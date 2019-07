Padroeira de Parintins recebe homenagem de Saullo Vianna na Aleam

Para marcar o fim da peregrinação de Nossa Senhora do Carmo em Manaus, o deputado Saullo Vianna (PPS) foi o autor da homenagem à padroeira da cidade de Parintins. A missa, realizada no auditório Belarmino Lins da Assembleia Legislativa do Amazonas, nessa quinta-feira (4), reuniu grande número de devotos, funcionários e autoridades.

A santa peregrina, que está em Manaus desde o primeiro domingo do mês de junho, sai amanhã (5) do porto de Manaus com destino à cidade de Parintins. As festividades em celebração à Virgem do Carmelo começam oficialmente no dia 6 de julho, sábado, dia em que a padroeira chega ao município.

O deputado fez questão de frisar que, este é o segundo maior evento religioso da Região Norte e movimenta bastante o turismo da cidade durante os 11 dias de festa. “Toda comunidade parintinense que mora em Manaus e municípios vizinhos do nosso Estado e do Pará, se desloca para Parintins na época dos festejos da santa. A festa de Nossa Senhora do Carmo tem um significado muito grande para cidade que durante esse período fica bastante movimentada.”

Há 12 anos, o grupo de oração Flor do Camelo coordena a peregrinação de Nossa Senhora do Carmo. Segundo uma das responsáveis, Norma Portilho, a chegada da santa a Parintins- seguida de círio fluvial até a procissão do dia 16 de julho, data em que se encerram as comemorações, são ocasiões bastante esperadas pelos devotos.

“As frentes das casas ficam enfeitadas, as pessoas vão receber nossa santa no cais do porto no dia 5, participam das missas e do arraial à noite, soltam fogos no dia 16 ao meio dia, almoçam com a família, numa reunião tão importante quanto a ceia de Natal. Ou seja, são duas semanas de encontro de amigos que celebram a nossa padroeira. Faz parte da nossa tradição”, explicou Norma.

Com o tema “Maria, mãe dos povos da Amazônia”, os festejos de Nossa Senhora do Carmo se encerram no dia 16 de julho com procissão e missa na Catedral, localizada na Avenida Amazonas.

Assessoria de Comunicação do Deputado Saullo Vianna

Fotos: Samuel Costa