Padroeira de Parintins vai ao encontro do seu povo

Num ano atípico para a cidade de Parintins e para o mundo, momento em que enfrentamos a pandemia da Covid-19, diversas manifestações culturais, esportivas e religiosas foram canceladas, adiadas ou tiveram que se adequar a um novo formato (Foto: Internet)

Com a festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, Padroeira de Parintins, não foi diferente. Aconteceu sem a participação dos fiéis, sem o Círio e Procissão, sem o arraial.

A Igreja pode até não ter ficado lotada esse ano, mas a fé dos devotos de Nossa Senhora do Carmo tornou-se cada vez mais forte e inabalável. O amor da Virgem do Carmelo chegou a cada lar de Parintins, dando mais força e coragem para vencer os obstáculos. O amor da Padroeira de Parintins move nossos corações e a esperança de dias melhores.

Neste dia 16 de julho de 2020 a Padroeira de Parintins foi ao encontro do seu povo, dos seus filhos, dos seus devotos fiéis. Famílias enfeitaram a frente de suas casas com réplicas de imagens de Nossa Senhora, bandeirolas e balões nas cores branca e amarela, como forma de comemorar a passagem da Santa nas ruas da cidade, bem como agradecer pelas bênçãos alcançadas.

Fé, devoção e emoção marcaram o cortejo da Virgem do Carmelo aos bairros do município. Mesmo os organizadores do evento pedindo para que os fiéis não acompanhassem a Procissão, para evitar aglomeração, o amor de centenas de parintinenses pela Flor da Proteção falou mais forte. Motos e carros seguiram a Imagem de Nossa Senhora que foi conduzida no Carro do Corpo de Bombeiros.

Como nos anos anteriores, um dos momentos mais aguardados e mais emocionante aconteceu no Porto da cidade. Momento em que os portuários e demais trabalhadores soltaram fogos de artifício para homenagear a Padroeira.

Na parte da manhã também aconteceu a visitação ao Andor de Nossa Senhora na Catedral do Carmo. De joelhos, muitos devotos ainda pagaram promessas e também renovaram votos de fé.

A Festa em honra a Nossa Senhora do Carmo aconteceu no período de 06 a 16 de julho de 2020, com o Tema: “Maria, Mãe da consolação e da esperança” e o Lema: “Rogai por nós que recorremos a Vós”. A festa também comemorou os 60 anos da Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

Viva Nossa Senhora do Carmo. Viva a Flor da Proteção. Viva a Virgem do Carmelo. Viva a Padroeira de Parintins.

Por Mayara Carneiro – Jornalista e Editora Chefe do Site Koiote.com.br

Contato com a Redação: (92) 991238985