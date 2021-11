Palmares tem sonho realizado com abertura esportiva do ginásio “Seo Jovem”

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), deu o pontapé inicial para os jogos esportivos no Ginásio Poliesportivo e Cultural “Seo Jovem”, nesta quinta-feira, 11 de novembro, com um quadrangular entre os bairros Palmares, Nossa Senhora de Nazaré, São Vicente e Santa Rita de Cássia. O espaço de esporte, lazer e cultura foi construído com recursos de emenda do senador Omar Aziz (PSD).

Bi Garcia destaca a importância da abertura do ginásio à comunidade. “É um dia de muita alegria, aqui vendo o Palmares disputando com Santa Rita, Nazaré e São Vicente, grandes partidas. Esse é um espaço para todas as modalidades coletivas e para eventos culturais. Eu não tenho dúvidas que aqui vai ser um grande instrumento para a prática de esportes com a juventude parintinense”, comemorou.

Edivaldo Beltrão, morador do Palmares, esteve presente no ginásio para assistir o quadrangular e exaltou a sua importância para o bairro. “Essa ‘tacada’ foi sensacional para a juventude do Palmares. Parabéns prefeito, pois essa quadra é um sonho de todos nós e vem para socializar e vai ser um ponto pra resgatar e integrar essa garotada por meio do esporte”, exaltou.

O presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), enalteceu o pedido atendido pelo prefeito Bi Garcia, destacando o ginásio como um importante instrumento para tirar as pessoas das bebidas e das drogas”Realmente é isso que vai mudar a vida das pessoas. Muito feliz de ver esse sonho do Palmares realizado”, finaliza.

Secom Foto: Júnior Preto