Palmeiras vence o Vasco em São Januário e fatura o título do Brasileirão de 2018

Jogadores do Palmeiras comemoram o título em São Januário (Daniel Castelo Branco)

Rio – Festa de um lado, apreensão do outro. A vitória de 1 a 0, neste domingo, em São Januário, garantiu ao Palmeiras o décimo título brasileiro, com uma rodada de antecedência, e prolongou o drama do Vasco na luta contra o rebaixamento. Vascaíno na infância, Deyverson fez o gol do título e adiou o futuro do time do coração para o confronto com o Ceará, domingo, no Castelão.

A confiança do Vasco foi medida pela maciça presença de seu torcedor, que mais uma vez lotou São Januário. A uma vitória do título, o Palmeiras bem que tentou justificar a privilegiada situação na competição. Na briga na parte de baixo da tabela, o Vasco fez valer o peso de sua camisa em casa.

Assim, a pressão inicial do Alviverde perdeu força. Muito por conta da aplicação dos jogadores do Vasco na marcação e encaixe de contra-ataques, puxados por Thiago Galhardo e Pikachu, que teve boa chance de Pikachu para abrir o placar. De fora da área, Andrey também deu trabalho a Weverton.

A resposta do Palmeiras veio no venenoso chute de Bruno Henrique, rente à trave esquerda. Jogando junto com o time, o torcedor vascaíno não deixou de cobrar e cantar: “Ei, Vasco, vamos jogar”. O aplauso para os jogadores ao fim do primeiro tempo foi o agradecimento pela entrega que ‘segurou’ o líder do Brasileiro.

A irritação de Felipão à beira do gramado mudou a postura da equipe paulista na volta do intervalo. Com a vitória parcial do Flamengo sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o Palmeiras começou melhor. Pressionado, o Vasco perdeu em saída de bola. Isolado, Maxi López pouco pôde fazer. Deyverson, que entrou no lugar de Borja, precisou de 12 minutos em campo para abrir o placar. Aos 28, ele escorou a açucarada bola de Willian Bigode.

Em menor número, a torcida do Palmeiras explodiu em emoção, aos gritos: ‘É campeão’. Em silêncio, a do Vasco sentiu o baque do gol, assim como o time, sem força para reagir, novamente assombrado pelo fantasma da Série B. A decisão sobre o futuro fica para a última rodada, domingo, contra o Ceará, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 PALMEIRAS

VASCO – Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castan e Henrique (Willian Maranhão); Desábato (Raul), Andrey, Pikachu, Thiago Galhardo e Kelvin (Marrony); Maxi López. Técnico: Alberto Valentim.

PALMEIRAS – Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Dudu, Borja (Deyverson) e Willian (Jean). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOL – Deyverson, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rafael Traci (PR).

CARTÕES AMARELOS – Desábato, Leandro Castán, Andrey e Andrés Rios (no banco) (Vasco); Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Gomez, Deyverson e Jean (Palmeiras).

CARTÃO VERMELHO – Yago Picachu (Vasco).

RENDA – R$ 596.810,00.

PÚBLICO – 21.066 pagantes (21.966 presentes).

LOCAL – São Januário.

Por O Dia/RJ