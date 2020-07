Papa Francisco disse que está com saudade do Brasil

Declaração foi feita em mensagem exibida durante evento em homenagem às vítimas da Covid-19 (Foto:Antoine Mekary | ALETEIA)

Falando em português, o Papa Francisco enviou sua bênção e uma mensagem especial de amor e esperança aos brasileiros. A mensagem foi exibida durante o evento “Para Cada Vida”, realizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Cáritas Brasileira, com o apoio da ONU.

No vídeo, o Pontífice manifestou sua proximidade com o povo brasileiro e transmitiu esperança a todos:

“Aprendi que, para ter acesso ao povo brasileiro, é preciso ingressar pelo pulsar de seu imenso coração. Nessa hora, os braços do Papa se alargam para abraçar a inteira nação brasileira na sua complexa riqueza humana, cultural e religiosa. Quantas e quantas dificuldades na vida de cada um, no nosso povo, nas nossas comunidades… Mas, por maiores que possam parecer, (…) Deus caminha ao seu lado, nunca lhes deixa desamparados. Nunca percamos a esperança. Nunca deixemos que ela se apague nos nossos corações. Deu é mais forte e Deus é a nossa esperança. Olhem para a frente com confiança. A travessia é longa e cansativa, mas olhem para a frente! Existe um futuro certo que se coloca numa perspectiva diferente relativamente às propostas ilusórias dos ídolos do mundo, mas que dá novo impulso e nova força à vida de todos os dias.”

Francisco também falou sobre fé e solidariedade:

“O Brasil, hoje, necessita de homens e mulheres que, cheios de esperança e firmes na fé, deem testemunho de que o amor manifestado na solidariedade e na partilha é mais forte e luminoso que as trevas do egoísmo.”

Antes da bênção apostólica, o Santo Padre disse – e repetiu – que está com saudade do Brasil:

“Com saudades do Brasil… Com saudades do Brasil, concedo-lhes a bênção apostólica, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que interceda por todos nós. Assim seja.”

O Papa Francisco esteve no Brasil em 2013. Na sua primeira viagem apostólica, visitou o Rio de Janeiro, onde participou da Jornada Mundial da Juventude, e o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo.

Homenagem às vítimas da Covid-19

O evento “Para Cada Vida” contou com uma Missa presidida pelo Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Também foram exibidas imagens projetadas no Cristo Redentor em homenagens às vítimas da Covid-19. Ao final, houve show com a cantora Alcione.

Fonte: Redação da Aleteia

Postado por Carlos Frazão/JI