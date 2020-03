Papa reza só e concede indulgência plenária por pandemia de coronavírus

Em meio às restrições contra o coronavírus, o papa Francisco concedeu nesta sexta-feira (27) a benção “Urbi et Orbi” (bênção da Páscoa) sozinho no patamar da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e com a praça em frente a ela fechada.

Na oração, o pontífice destacou que “é tempo de reajustar a rota da vida” e que a vida espírito é capaz de mostrar como “as nossas vidas são tecidas e sustentadas pelas pessoas comuns, habitualmente esquecidas”.

A benção acontece no dia em a Itália teve o maior número de mortes em um mesmo dia desde o início da pandemia no país, em 21 de fevereiro: 919 nas últimas 24 horas, totalizando 9.134, sendo. Até então, o pior dia da pandemia no país europeu havia sido o 21 de março, quando 793 pessoas morreram.

Segundo o Vatican News, a indulgência plenária é a bênção de “absolvição coletiva” concedida sem a necessidade de “prévia confissão individual”.

Com a pandemia do novo coronavírus pelo mundo, a Igreja Católica decidiu oferecer o perdão a todos os fiéis que estejam doentes e profissionais da área da saúde, além de parentes e pessoas que se expõem ao risco de contágio para ajudar os infectados.

Os órgãos de saúde recomendam que as pessoas fiquem isoladas em suas casas e mantenham o distanciamento social para evitar a disseminação do vírus.

