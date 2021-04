Para celebrar o 80º aniversário de Roberto Carlos, TV Globo exibirá uma super homenagem ao Rei

No dia 18 de abril, às 12h30, a TV Globo homenageará o Rei Roberto Carlos! O momento marcará a celebração do 80º aniversário do Rei. A exibição do especial será repleto de música, alegria, esperança e muita emoção. O programa vai mostrar os diferentes momentos da carreira do artista brasileiro e vai contar com a presença de três bandas no palco, que vão representar as várias fases dessa mesma trajetória.

Gravado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2015, o especial tem a sua primeira parte dedicada à Jovem Guarda. De fato azul, o Rei abre o musical com o tema Eu Sou Terrível e, em seguida, faz uma série de duetos com Paulo Ricardo em Namoradinha De Um Amigo Meu, Carlinhos Brown em Negro Gato, Rogério Flausino, do Jota Quest, em O Calhambeque, Wanderléa em Eu Te Darei o Céu e Erasmo Carlos em Pode Vir Quente Que Eu Estou Fervendo.

A segunda parte do espetáculo conta com a presença da banda Abbey Road, a mesma que gravou com Roberto Carlos em Londres. “Tive o privilégio de regravar algumas canções antigas com essa banda fantástica, que são novos amigos. Eles deram arranjos novos às músicas antigas, alguns até radicais”, explicou o Rei, na altura. Juntos, tocam As Curvas Da Estrada De Santos, Detalhes, Mulher Pequena, Ilegal, Imoral ou Engorda e Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo.

O tema ‘Emoções’ dá início à terceira parte deste especial. Acompanhado pela sua banda, a RC9, Roberto Carlos tem a regência do maestro Eduardo Lages. Em seguida, o cantor divide o palco com Thiaguinho em Além do Horizonte e Caraca, Muleke!. Depois de Outra Vez e Proposta, é a vez de o artista brasileiro receber a cantora Ludmilla com as músicas Hoje e Café da Manhã.

O último bloco do programa começa com Paulinho da Costa, um dos percussionistas mais aclamados do mundo, com o tema Se Você Pensa. Seguem-se as músicas Como é Grande o Meu Amor Por Você, Luz Divina e Jesus Cristo.

CADU SAFNER/https://observatoriodatv.uol.com.br/