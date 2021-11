Para construção de anfiteatro, lanchonetes da parte central da Praça dos Bois serão realocadas em outra área

O prefeito em exercício Mateus Assayag (PL), juntamente com o secretário de Terras, Cadastros e Arrecadação, Sérgio Cardoso, reuniu, nesta terça-feira (09), com os proprietários de lanchonetes localizadas na parte central da Praça dos Bois para definir a mudança dos estabelecimentos de local. A retirada ocorrerá para que nos próximos dias a Prefeitura inicie a construção de um anfiteatro na praça.

O anfiteatro foi conquistado pelo prefeito Bi Garcia junto à ex-senadora Vanessa Grazziotin. O espaço será destinado a quadrilhas, danças, bois em miniatura, bois mirins, pastorinhas e outros segmentos da cultura.

O prefeito em exercício Mateus Assayag destaca que durante a reunião houve o entendimento com os proprietários de lanchonetes, que serão realocadas para um novo local determinado pelo setor de Terras do Município.

“No entendimento com os proprietários dos lanches ficou acordado que eles terão ainda este final de semana para fazer as suas vendas. Logo após o final de semana e o feriado do dia 15, os proprietários já começam a desmontar e desmobilizar seus lanches e montar numa área que vai ser definida juntamente com o setor de terras através de sorteio para que todos possam ter a mesma condição de disputa pelos locais ali determinado”, completa Mateus Assayag.

Secom

Foto: Júnior Preto