Para conter o avanço da Covid-19, Parintins mantém toque de recolher das 15 às 5h por mais 15 dias

Atenta à situação dos casos do novo coronavírus, a Prefeitura de Parintins decidiu nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, prorrogar o decreto municipal nº 114/2021 PGMP até 11 de março de 2021.

Baseado nos dados da Coordenação de Vigilância em Saúde do município, que monitora o índice de contaminação em Parintins, ficou definido a continuação do toque de recolher das 15h às 5h da manhã, durante toda a semana, e a continuidade dos serviços de delivery para serviços essenciais com funcionários devidamente identificados. Continuam proibidas viagens intermunicipais, de acordo com o decreto estadual, abertura e funcionamento de bares, atividades esportivas coletivas, além de festas e outras formas de aglomeração que coloquem em risco a saúde pública.

No município, utilização de máscara em espaços públicos segue sendo obrigatório. O descumprimento do decreto gera multa e outras providências.

O comboio da fiscalização irá continuar atuando a fim de evitar aglomerações que botem em risco a saúde pública e as medidas de enfrentamento da doença.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro