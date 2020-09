Para implementar museu histórico, Semctur faz arrecadação de peças

Parintins está prestes a ter um museu histórico municipal, projeto que prossegue em andamento com a revitalização do espaço através de recursos oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado federal Gedeão Amorim com contrapartida do Município.

Para obter peças que possam compor o acervo, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semctur) inicia a campanha “Museu de Parintins: vamos contar nossa História”, para arrecadação desses materiais.

De acordo com a secretária Karla Viana, o objetivo da ação é coletar peças que possam enriquecer o museu e que remetam a história de Parintins. “O museu deve servir a sociedade como fonte de pesquisa para quem desejar conhecer a fundo a história do município, além da conservação do nosso patrimônio. Para isso, uma campanha está sendo lançada visando arrecadar peças que tenham representação da herança cultural, que lembre a vida dos primeiros moradores e como Parintins foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Com a ajuda de todos, teremos um museu rico em história”, disse Viana.

Os interessados em contribuir com o acervo podem doar fotografias, registros audiovisuais, mapas, escrituras, objetos de decoração, pinturas, etc. Os itens recebidos irão passar por uma seleção da equipe técnica e o doador do objeto que for selecionado para compor o acervo do museu receberá ainda um documento oficial de repasse da peça. Os documentos históricos e fotografias, serão digitalizados e devolvidos aos proprietários.

Os interessados na doação podem procurar a Semctur, na rua Jonathas Pedrosa, de 08h às 14h.

Bruna Karlla/SECTUR