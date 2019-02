Parabéns Jornal da Ilha, 18 anos

Na data em alusão ao Dia nacional do repórter, 16 de fevereiro, também se comemorou os 18 anos do mais antigo jornal impresso em circulação atualmente em Parintins. Para comemorar a data festiva, o diretor do informativo impresso e on-line, Carlos Alberto Frazão reúniu amigos durante a missa solene das 12h na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. “Não vou fazer festa. Somente rezar e agradecer a Deus por tudo. Só tenho muito a agradecer ao meu povo amado de Parintins, que apesar das dificuldades, sempre me apoiou nessa empreitada, conseguindo circular o jornal nesses anos todos sem qualquer interrupção”, agradece Frazão.

O Jornal da Ilha é pioneiro na Ilha Tupinambarana a circular com jornal impresso colorido e a atuar 100% digitalizado na cidade através do site www.ojornaldailha.com.

Fundado em 2001, todas seus exemplares estão disponibilizadas na biblioteca da ICSEZ/UFAM, localizada na Estrada Eduardo Braga. “A edição 2018 está pronta e ainda a ser entregue. Mas os exemplares de todas as suas edições desde o ano de 2001 (ano de sua fundação) até 2017 podem ser encontradas na Ufam. Por mais um ano, agradeço a parceria da Gráfica João XXIII, em especial ao funcionário Max e ao gerente Fran Canto, responsável pelas encadernações”, ressalta o professor.

Prêmio Destaque Nacional

A redação do JI fica localizada na Avenida Amazonas, 1810-Altos da Loja Boticário, Centro. Além de premiações locais, a história do Jornal se destaca o Troféu Excelência e Qualidade Brasil, da BRASIL LIDER, em São Paulo, recebido em 2013.

Parcerias

Atualmente, o periódico conta com a parceria de grandes colunistas conhecidos na Ilha, como Naldo Rodrigues, Hudson Lima, Aroldo Bruce, Inaldo Medeiros, Irmã Mara Helena, Márcia Nogueira, Daniel Sicsú, Renato Carvalho, Kedson Silva, Paiva Netto, Roque Costa (correspondente em Alagoinhas, na Bahia).

Grandes nomes do jornalismo parintinense, deixaram sua marca registrada como colaboradores: Glaucio Gonçalves, Tadeu de Souza, Bené Siqueira, Nildo Silva, Aderaldo Reis, Walter Lobato, Sales Santos, Soraya Cohen, Carlos Alexandre, Peta Cid, Josene Araujo, Monica Ferreira, Dr. Mauro Moraes Antonny, Nelson Brelaz, Judson Lima, Alan Gomes, Hamilton Duarte, Harald Dinelly, Mayse Garcia, Massilon Medeiros, Pedro Gadelha, Mario Silva.



Troféu JI

Além de se fazer presente nos grandes eventos e como forma de agradecer pelos serviços prestados a comunidade, Carlos Frazão homenageia personalidades da cidade com o Troféu Destaque JI. Em 2018, os troféus foram ofertados a professora Lanira Garcia.

Mayra Dias recebeu o troféu durante a passagem do ano, no camarote do prefeito de Parintins.

O jovem vencedor do concurso MISTER PARINTINS 2018, Mateus Maciel.

Até hoje, mais de 80 troféus a quem se destaca na sociedade parintinense já receberam a honraria, dentre eles, figuram o prefeito Bi Garcia, senador Eduardo Braga, ex-prefeito Enéas Gonçalves, Boi Caprichoso, Boi Garantido, ex-agente fluvial Comandante Manoel Ribeiro, vários Blocos carnavalescos, vários vencedores de Show de Calouros de Arraiais, Profa. Lanira Garcia, radialistas Josene Araujo, Walter Lobato, Rony Belchior, Ronildo Tiradentes, Mario Silva, ex-Gerente do Amazon River Marcia Nogueira, Marcia Baranda, Carmona Oliveira, Gestora das Escolas Dom Gino, Valdenei Santos, do Brandão de Amorim, Georgina Vasconcelos, ex-diretora do Sistema Alvorada de Comunicação Raimunda Ribeiro, Michele Valadares, Andréas Valentin, Gráfica João XIII, FAB, Messias Cursino, dentre outros.

Kedson Silva/JI