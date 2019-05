Paraná tem jogo de ‘vida ou morte’ contra Real Madruga hoje no Tupyzão

O Paraná do Espirito Santo do Meio precisa vencer o embalado time do Real Madruga nesse sábado, 25, no estádio Tupy Cantanhede para continuar lutando por uma das quatro vagas da quarta de final da Copa Parintins de Futebol Junior.

Com apenas um ponto na tabela de classificação, o representante rural precisa vencer os dois últimos jogos e torcer por resultados negativos de Rapaziada, Casa Lima e Esporte Caprichoso. Em caso de derrota no jogo de sábado, o Paraná matematicamente fica de fora da disputa 2019 e enfrentará o Esporte Caprichoso na última rodada em cumprimento de tabela.

Na luta direta pela classificação antecipada, em caso de vitória, São Paulo e Rapaziada abre os jogos de hoje (16h30).

Na próxima terça-feira, 28, inicia a última rodada com o jogo (18h) entre: Taveira Kid’s e João Bosco. A rodada prossegue na quinta-feira (30) com os seguintes cofrontos:

16h30: Rapaziada x Casa Lima

18h: Paraná x Esporte Caprichoso