Parceria entre Porto Serviço e Fametro viabiliza capacitação para agentes de limpeza da rede estadual de Ensino de Parintins.

A Faculdade Metropolitana de Ensino- Fametro/Parintins promoveu, neste sábado (14), curso de capacitação em Protocolo de Saúde e Atendimento ao Cliente para os Agentes de Limpeza da empresa Porto Serviço que é a prestadora de serviço da rede estadual de ensino. Participaram, dessa turma, 80 servidores das escolas estaduais dos distritos de Mocambo, Caburi e de Parintins.

A capacitação foi divida em duas palestras pela manhã com os tutores da Fametro/Parintins, Joseane Mascarenhas e Harald Dinelly, abordando os protocolos de saúde vigentes com ênfase aos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em função da pandemia e a abordagem necessária para melhora no atendimento a clientela educacional.

Para coordenadora da Faculdade Metropolitana de Ensino de Parintins- Fametro/Parintins, Lanira Garcia, a faculdade cumpre o seu compromisso de ensino quando abre parceria com as empresas para capacitação dos funcionários. “Essa atividade é sempre bem-vinda em nossa faculdade por termos a satisfação em receber a comunidade, em sermos reconhecidos como instituição parceira das empresas e da população de Parintins”, ressaltou.

Essa atividade estimulada pela empresa Porto Serviço, segundo a encarregada do Baixo Amazonas, Rosana Viana, é de suma importância para qualificação e melhoria no atendimento dos agentes de limpeza em Parintins. “A empresa visa qualidade e sempre trabalha com parceria para proporcionar aos servidores a melhora no atendimento, acolhimento, em função de sempre querer atender melhor a clientela dos alunos para que possam atender de forma mais humana e acessível nas escolas que atuam”, enfatizou.

Por Assessoria de Imprensa FAMETRO

Publicado por Carlos Frazão/JI