Parceria entre Prefeitura e Fundação Piedade Cohen promove jornada de cirurgias oftalmológicas

Numa ação conjunta, a Prefeitura e a Fundação Piedade Cohen promovem mais uma Jornada de Cirurgias Oftalmológicas de Catarata em Parintins. A ação foi aberta oficialmente em cerimônia promovida no Hospital Jofre Cohen nesta quarta-feira, 12 de fevereiro. A jornada é a primeira do ano de 2020.

101 pacientes serão atendidos com cirurgias. Os procedimentos serão coordenados pelo oftalmologista Marcos Cohen, um dos profissionais mais conceituados no país.

Bi Garcia, prefeito de Parintins, enfatiza que a jornada é promovida com aporte financeiro proveniente de emendas parlamentares da bancada federal do Amazonas em Brasília. “Isso faz parte desse programa de cuidar bem das pessoas com o suporte proveniente das emendas do senador Eduardo Braga, do senador Omar Aziz, dos deputados federais Pablo, Silas Câmara, Bosco Saraiva e Marcelo Ramos que colocaram emendas na área da saúde”, exalta.

De acordo com o responsável pela Fundação Piedade Cohen, o oftalmologista Marcos Cohen, a jornada de cirurgia vai atuar diretamente na cura de uma das doenças que mais causa cegueira no mundo. “Aproximadamente 60% das causas de cegueira são relacionadas à catarata. É por isso o investimento do município na cirurgia, porque ela é reversível e o paciente volta logo a enxergar após o procedimento”, pontua o oftalmologista.

Após a jornada oftalmológica, a Prefeitura promove a primeira jornada de cirurgias eletivas de 2020. Segundo o prefeito Bi Garcia, a ação ocorrerá durante o carnaval.

Márcio Costa/SEMSA/SECOM