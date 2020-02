Parintinense brilha no carnaval de Santos, SP

Alegoria do artista Sabazinho, agradou aos jurados e público presentes, e promete um campeonato.

O artista do boi Caprichoso, parintinense Sebastião de Jesus Cardoso (ao centro) conhecido “Sabazinho” junto com sua equipe de trabalho, são os responsáveis da construção dos três carros alegóricos que ganharam destaque do público durante o desfile da Escola de Samba Unidos dos Morros que aconteceu na noite de sábado, 15 de fevereiro, pelo Grupo Especial do Carnaval Santista 2020.

“É a primeira vez que assumo os trabalhos dos carros alegórico da escola e estou muito feliz pelo resultado positivo que tivemos do nosso trabalho. Agora, ficamos na torcida pela nota máxima e se Deus quiser pelo título de campeão”, enaltece o artista, através de mensagem via whatsApp.

A Escola da Nova Cintra foi a terceira a desfilar na Passarela Dráuzio da Cruz com 1.500 componentes, divididos em 16 alas, com o enredo “Beleza de ser um eterno aprendiz”. Campeã pela última vez em 2016, a Unidos dos Morros é apontada como uma das favorita ao título.

Familiares de Sabazinho acompanharam a apresentação da escola através da transmissão da Santa Cecília TV pelo #Santaportal que também disponibilizou ao internauta a possibilidade de avaliar as oito escolas do Grupo Especial, em nove quesitos, na votação do IX Estandarte Unisanta.

Da Redação/JI

Foto: Arquivo do artista

Postado por Carlos Frazão/JI