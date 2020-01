Parintinense Júnior Nogueira é campeão europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF 2020

Aos 36 anos de idade o atleta parintinense Raimundo Nogueira de Matos Júnior, o Júnior Nogueira, sagrou-se campeão da European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020. Após quatro lutas pela Academia Gracie Barra, ele venceu o lutador Márcio André Cavalcanti de Souza, da ZR Team Association, na categoria meio pesado (maximum weight – peso máximo: 79,30 kg a 88,30 kg). Em 2020 o Campeonato organizado pela Federação Internacional Brasileira de Jiu-Jitsu aconteceu em Odivelas, Portugal.

Faixa Preta em Jiu-Jitsu, Júnior Nogueira destacou com exclusividade à Reportagem do Site do Koiote ser a primeira vez que participa de uma competição internacional. Contudo, frisou que por mais de 10 vezes já foi campeão estadual em sua categoria, colecionando títulos.

Atualmente, Júnior Nogueira mora na cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, onde é Professor e atleta da Escola Matriz Gracie Barra Amazonas, sendo aluno do Sensei Henrique Machado.

“Comecei a treinar aos 12 anos de idade e o meu primeiro professor foi o Jailton Simão, conhecido como (Kaka), na Academia Forma e Movimento. Hoje ele mora no Japão. Vale dizer também que a nossa academia se consagrou por equipe Campeã no Geral Máster”, lembrou Nogueira.

Nas redes sociais o lutador agradeceu a Deus, a família dele, aos amigos, ao professor Henrique Machado, a família GBAMAZONAS e a todos que o acompanharam nesta jornada. “Agradeço acima de tudo a DEUS e a todos que acompanham, torcem e acreditam no meu trabalho. Sintam-se parte desse momento, esse título e tudo é NOSSO!”, escreveu Nogueira no Facebook.

