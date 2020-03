Parintinense Larissa Moura intensifica treinamentos para primeira luta do ano no MMA

A lutadora parintinense de MMA Larissa Moura vem intensificando seus treinamentos visando no dia 07 de março, no octógono do Skull Champions Girls, a disputa do cinturão de MMA, na categoria 61 kg, desafiando a atleta Elane Macário, da academia Team Sonic. “Estou com uma preparação muito intensa, faltando pouco mais de uma semana para o evento iniciei uma uma dieta mais rigorosa para baixar de peso. Esse é o momento dos últimos ajustes de técnica para a competição e estou treinando em uma das melhores academias de Manaus e junto com o mestre Cosme Júnior (treinador) a gente já sabe o que fazer e o que usar”, diz confiante a parintinense.

Para a primeira luta do ano, Larissa Moura, realizou treinamentos até com a atleta do UFC, Ketlen Vieira. “Só estamos esperando a hora, na próxima sexta-feira vamos fazer a pesagem e a encarada oficial, para no sábado (07) colocar tudo que tenho treinado em prática. Sei que vai ser difícil, mas foram semanas de preparação, onde a gente até se machuca, chora um pouco, mas eu vou fazer tudo isso fazer a pena. Isso é um dos meus objetivos, levar esse cinturão para Parintins”, reiterou.

Com o tema “Uma mulher deve ser duas coisas: quem e o que ela quiser”, o desafio com três disputas de cinturão nas modalidades MMA, Boxe e K1, foi lançado no dia 25 de janeiro, o Skull Champions Girls, objetivando mostrar a força feminina em 11 combates, no Kalamazon Club, na Avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, em Manaus.

Kedson Silva/JI