Parintinense pede apoio para disputar vaga na Seleção Brasileira de Atletismo

Amazonense Pedro Henrique Nunes, natural do município de Parintins, se prepara para disputar seletiva nacional no lançamento de dardos neste final de semana, de olho no Sul-Americano da Argentina (Foto: Mauro Neto/Faar)

Realidade no lançamento de dardo nacional, o parintinense Pedro Henrique Nunes, 21, viralizou nos grupos de whatsapp nesta semana após divulgar vídeo em que pede apoio para disputar a seletiva nacional da modalidade, em São Paulo, e que dá ao vencedor, uma vaga na Seleção Brasileira que disputa o Sul-Americano da Argentina, em maio. Na ocasião, além de divulgar dados bancários, o atleta divulgou o seu pix 92984123279 para os interessados em apoiar sua jornada e mostrou um pouco do seu treinamento.

O Torneio acontecerá na cidade de Bragança Paulista, neste sábado (24) e domingo (25), no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (Cnda). A competição reunirá 360 atletas, de 14 Estados e do Distrito Federal, representando 70 clubes de todas as regiões do País. Com todos os protocolos sanitários, o torneio terá, ainda, a presença de sete atletas já qualificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o torneio seguirá todos os protocolos de segurança sanitária estipulados pelas autoridades da cidade paulista.

No vídeo divulgado, Pedro aparece inicialmente em momentos de descontração, treinando lançamentos e fazendo preparação específica que a modalidade exige. Em sua apresentação, o próprio atleta falou — com orgulho— um pouco das conquistas e exibiu os ‘melhores momentos’ de seu treino no dia a dia.

“Meu nome é Pedro Henrique Nunes, pratico lançamento de dardo. Sou de Parintins, já obtive a quinta colocação no mundial, categoria menores (atual sub-20), campeão pan-americano-sub-20, campeão sul-americano sub-18 e sub-20 e medalhista sul-americano sub-23, vice-campeão do troféu Brasil”, falou Henrique.

Na continuação da gravação, o parintinense faz menção a sua treinadora e explicou o que o levou a fazer o pedido de ajuda. De acordo com Pedro, a ajuda recebida servirá para que o atleta se mantenha “Desde 2014 venho ficando entre os três melhores do país. Treino de segundo a sábado, um período por dia com a Margareth Bahia e o Thiago de Jesus. Me mantenho nas principais competições e inclusive, em uma delas, eu vou participar para garantir uma vaga na Seleção Brasileira e estou me preparando para o Campeonato Sul-Americano que acontece de 14 a 16 de maio na Argentina, já almejando o Campeonato Pan-Americano sub-23. Para que eu possa continuar representando bem o Estado do Amazonas, conto com seu apoio”, disse o atleta.

Resultados motivam para seletiva

De acordo com a presidente da Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam), Marleide Borges, as marcas conquistadas por Pedro, o deixam ‘bem na foto’ para esta seletiva.

“A marca dele é de 74 metros no ranking e por isso a nossa preocupação, pois outro arremesso poderia passar da marca dele. Mas, por mais que ele não fique entre os três primeiros, e ninguém bata a marca dele, o Pedro estará convocado para representar o país no Sul-Americano”, afirmou a dirigente.

Apesar de todas as restrições causadas pelo período pandêmico que assola o planeta, Pedro conseguiu manter seus treinamentos ‘em dias’ dentro de suas limitações, como explica Borges. Segundo a presidente, o período em Parintins não afetou sua preparação.

“O Pedro estava treinando em Parintins durante o isolamento social. Ele fazia os treinos ou em casa, ou perto de casa. Quando ele retornou para Manaus, na semana passada, junto com a professora Margareth Bahia, começamos a fazer um trabalho de força. Apostamos que ele continuará com a sua marca e que o Amazonas terá sim um representante na Argentina, em maio”, concluiu.

