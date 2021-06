Parintinense Pedro Nunes conquista prata no Troféu Brasil de Atletismo

Disputando na prova do lançamento de dardo, o atleta parintinense Pedro Henrique Nunes, 21 anos, conquistou medalha de prata na disputa do Troféu Brasil de Atletismo que aconteceu no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, na Vila Clementino, em São Paulo, no último final de semana.

Participando da 40ª edição do Troféu Brasil Loterias Caixa, a conquista da medalha de prata do parintinense se deu no sábado, 12 de junho, alcançando a marca de 72,44 m, seguido de Clewerton Ruan de Souza Siqueira (Corville-SC) com 69,23 m. A medalha de ouro ficou com Luiz Maurício Dias da Silva (UFJF-MG) que alcançou 75,30m.

O atleta agradeceu seus apoiadores pelas redes sociais:

“Encerro minha participação em mais um Troféu Brasil, obtendo a segunda colocação 🥈.

Agradeço a Deus primeiramente, a minha família e amigos que sempre estão na torcida, treinadora Margareth Bahia e Thiago Henrique e a todas essas pessoas que contribuíram para que eu pudesse estar no troféu Brasil”.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação