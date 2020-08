Parintinense representa o Amazonas na Associação Acadêmica de Pediatria do Brasil

Por meio de uma avaliação curricular, a parintinense Rayssa Rayssa Muniz Pontes, 25 anos, foi selecionada para representar o estado do Amazonas na Associação Acadêmica de Pediatria do Brasil (AAP). Estudando em Manaus, Rayssa que também é presidente-fundadora da Liga Universitária de Neonatologia do Amazonas – LUN/AM (cuida de crianças recém-nascidas) é acadêmica do 7° período de Medicina na Universidade Nilton Lins.

Aprimorando conhecimento na área de pediatria, a parintinense tem procurado desenvolver atividades de extensão extracurricular. “Através dessa conquista, muitas portas irão se abrir na área da pediatria.Vou poder começar uma vivência maior na área já na graduação, mantendo contatos com pediatras para ampliar meu conhecimento”, comemora.

Sendo a mais qualificada entre os inscritos ao cargo pelos trabalhos realizados dentro da universidade no Amazonas por meio do currículo acadêmico, Rayssa informa que cada estado escolheu um representante. “Agora compete a mim representar a AAP em atividades de pesquisa, ensino, extensão e voluntariado exclusivo da associação em parceria com outras instituições brasileiras, reunindo acadêmicos locais, interessados em participar de projetos da AAP)”, explica a acadêmica.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação