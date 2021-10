Parintinense se prepara para combate de MMA no Brazilian Fighting Series 3, no Rio de Janeiro

A lutadora parintinense Larissa Rodrigues, 29, intensifica os treinamentos em Manaus, em preparação ao combate, no evento de MMA Brazilian Fighting Series 3, que acontece dia 21 de novembro, no Rio de Janeiro. A amazonense encara pela categoria Galo, até 61kg, a desafiante, brasiliense Sarah Frota, que tem passagem curta pelo UFC.

Larissa fala da importância da luta para seu objetivo como atleta que é chegar ao UFC. “Tenho uma nova ‘guerra’ pela frente, dessa vez, vai ser uma luta difícil, mas venho me preparando desde o mês de julho e chegou a hora de mostrar o nosso trabalho e cair no mundo. Essa luta contra uma ex-UFC em caso de vitória, vai ser um divisor de águas na minha carreira”.

Ela afirma estar pronta para o novo desafio. “Estou pronta! Treinando forte, fazendo musculação, jiu-jitsu, muay thai, cuidando da alimentação e buscando corrigir as falhas da última luta. Vamos mais forte em busca da vitória, levantando o nome de Parintins e do Amazonas, no Rio de Janeiro”.

Larissa também ressalta a dificuldade em conseguir patrocínio para manter treinamentos e competições. “Estou feliz pela oportunidade, mas ainda estou na correria atrás de patrocinadores para custear os gastos com as passagens aéreas, alimentação e para me manter como atleta, treinos e competições. Fico muito grata e quem puder me ajudar, liguem para o número de telefone (92) 98492-1660, em troca do apoio farei a divulgação na luta e conto com a torcida de todos!”.

Texto: Kedson Silva

Fotos: Divulgação