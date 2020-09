PARINTINENSES VENCEM CONCURSO DE GAME NACIONAL

Os jovens assinarão contratos com as empresas multinacionais Nintendo, PlayStation e NintendoDs.

O game Bumba-Boi, criado pelos jovens empreendedores da B3 Game Studio, Jean Brandão, (24), Luca Braña, (24) e Júnior Macedo, (22), foi o vencedor do concurso nacional Game Jam. O resultado saiu no último sábado, 19. A competição é organizada pela agência Fábrica de Jogos de São Paulo.

O evento ocorreu no período de um mês, com o desafio de criar uma aplicação executável, com tema elaborado pelos organizadores. Segundo os concorrentes, as equipes foram distribuídas para trabalharem em casa, devido à pandemia, o que dificultou o processo, mas com a acessibilidade digital foi possível fazer o projeto via live e as reuniões pelas redes sociais.

“Confesso que estávamos confiantes, mas com receio de não termos chances de vencer dos concorrentes de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Então tivemos o resultado da vitória, arrancando inúmeros elogios dos jurados por divulgar a nossa cultura, fazendo um jogo totalmente original”, afirma Jean Brandão.

O projeto surgiu no início de 2020 e a elaboração durou cerca de quatro meses. O jogo enfatiza a cultura dos bois de Parintins, os pontos turísticos da cidade por meio da animação digital, além da introdução do ritmo totalmente regional, a toada. “Por termos estudado música, essa parte foi até bem rápida. Criamos um ritmo bem regional, para que ambos os torcedores da cidade se identificassem”, assegura Júnior Macedo.

A premiação, etapa final do concurso, são os contratos assinados com as empresas multinacionais, Nintendo, PlayStation, NintendoDs, ambas disponibilizarão o jogo nas plataformas mobile e console.

Por Aldair Rodrigues

Link page B3 Game Studio https://www.facebook.com/B3-Game-Studio-108425650968666/

https://muraldasnarrativas.blogspot.com/

Postado por Carlos Frazão/JI