Parintins 11 vezes campeã do Polo III

Com 25 medalhas de ouro contra 21 de Barreirinha, Parintins sagrou-se campeã da disputa da Seletiva do Polo III 2019 que aconteceu de 01 a 04 de junho na Ilha Tupinambarana. Com a vitória, a delegação parintinense comemora o 11° título regional escolar. “Graças a Deus e muita dedicação aos treinamentos conquistei essa nova vitória e a classificação para o JEAs. Mais experiente, vou treinar forte para a disputa em Manaus e quem sabe no brasileiro (Jogos da Juventude)”, comemora as duas medalhas de ouro (100m e 200m) o campeão Kaio Rodrigues conhecido Kaio “Bolt”.

Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo com 07 medalhas de ouro e o Ceti/Gláucio Gonçalves somando 09 de ouro, além de quatro prata e um bronze foram os destaques entre as escolas de Parintins na classificatória regional.

“Foi uma vitória da união dos atletas, professores e coordenadores das equipes das cidades vizinhas que abraçaram esses jogos conosco. Por ter sido realizado praticamente em cima da hora, só temos a agradecer o prefeito Bi Garcia e a professora Keila da Seduc pelo total apoio nos dias de disputa, além da equipe técnica da Sejel, idealizadora da disputa escolar”, avalia como positiva a competição, a coordenadora da Semjuv, Valdete Prestes.

O nome dos atletas parintinenses classificados para o JEAs que acontece de 17 a 22 de julho em Manaus, ainda serão divulgados pela equipe da Semjuv.

Com total apoio da Prefeitura de Parintins (Sede), o evento foi realizado pelo Governo do Estado do Amazonas e mais de 700 pessoas, dentre elas, atletas, professores, auxiliares e cozinheiras integraram as delegações das cidades de Maués, Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Parintins com disputas nas modalidades: tênis de mesa, xadrez, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia e basquete.

