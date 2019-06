Parintins 2019: operação para festival envolve mais de 1 mil servidores do Governo do Estado

Estimativa de público para a festa, uma das maiores manifestações culturais do Brasil, é de mais de 65 mil turistas, cinco mil a mais do que o registrado no ano passado (Foto:Divulgação)

A operação montada pelo Governo do Amazonas para o 54⁰ Festival Folclórico de Parintins, nos dias 28, 29 e 30 de junho, envolve mais de 1 mil servidores, entre policiais civis e militares, bombeiros, agentes de trânsito, profissionais da saúde, da área social e ambiental, além da equipe de organização do evento. A expectativa de público para a festa, uma das maiores manifestações culturais do Brasil, é de mais de 65 mil turistas, cinco mil a mais do que o registrado no ano passado, quando o número de visitantes foi considerado o maior da história do festival.

Mais de 700 servidores vão reforçar a segurança na ilha de Parintins, que fica a 369 quilômetros de Manaus. Na saúde, 110 servidores atuarão nos atendimentos e ações de orientação e prevenção. Na organização do evento atuam 60 servidores da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e as ações voltadas aos turistas são coordenadas pela Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), que terá 45 funcionários reforçando o receptivo na cidade.

A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), em parceria com a Fundação Estadual do Índio (FEI), também vai atuar no incentivo ao artesanato e economia solidária e, ao mesmo tempo, fomentar o turismo em Parintins. Na área social, as Secretarias de Assistência Social (Seas), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) atuarão em campanhas voltadas aos direitos humanos e no combate à violência contra mulheres, crianças e idosos.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizarão campanha inédita para conscientização ambiental, com a implantação de 48 ecopontos de coleta seletiva para o recolhimento de resíduos recicláveis.

Bumbódromo

O Governo do Estado também promove melhorias no Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo), palco do espetáculo dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido. O espaço recebe reparos em toda a estrutura da arena e arquibancadas, com a instalação de gradis mais altos e outras adequações recomendadas pelo Corpo de Bombeiros, visando a segurança dos brincantes. Está andamento a impermeabilização das salas, bem como a limpeza e manutenção da subestação e dos grupos geradores.

As reformas, executadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), contemplam, ainda, as partes hidráulica e elétrica, e troca dos refletores principais e demais lâmpadas por LED, possibilitando uma economia de, aproximadamente, 30% ao ano, nos gastos com energia elétrica.

Apoio aos bumbás

Neste ano, de forma inédita, o Governo do Amazonas antecipou patrocínio às agremiações Caprichoso e Garantido, que começaram a receber recursos já em abril para ajudar na preparação do grande espetáculo. O valor total para os dois bumbás foi de R$ 5,1 milhões, repassados em três parcelas, a última delas na primeira quinzena de junho.

“Foi um trabalho de planejamento prévio, dialogando desde o início da gestão do governador Wilson Lima e a orientação era que nós pudéssemos dar aos artistas a devida atenção, uma vez que são recursos voltados justamente para aportar a parte de mão de obra do festival”, afirmou o secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz.

Valorização do turista

Um dos diferenciais deste festival é a atenção ao turista, que este ano conta com uma estrutura diferenciada para possibilitar um atendimento de qualidade. Entre as novidades está o Turistódromo, espaço destinado às agências de turismo e profissionais relacionados ao atendimento dos visitantes.

“Vamos ter todo um aparato para atender o turista. É um espaço onde ele vai ser muito bem recebido, acolhido e vai poder tirar todo tipo de dúvida, comprar pacotes de passeio, contratar tricicleiros treinados pela Amazonastur e vai poder, inclusive, fazer o pagamento no cartão de crédito”, destacou Roselene Medeiros, diretora-presidente da Amazonastur.

Os prestadores de serviços de turismo de Parintins receberam treinamento da Amazonastur que, com o workshop “Bem Receber”, realizado em duas etapas, alcançou 300 pessoas, que se capacitaram para melhor receber os visitantes. “O que traz um turista de volta a uma cidade é como ele é recebido. Então desde o começo do ano a gente vem fazendo um trabalho na cidade por meio do ‘Bem Receber’. Nossa primeira ação foi ir nos meios de hospedagem, nos bares, nos restaurantes, para dar um direcionamento a todas as pessoas que lidam diretamente com o turista”, frisou Roselene.

Importância econômica

De 2005 a 2018, o Festival de Parintins injetou mais R$ 426 milhões na economia do Estado e atraiu quase 700 mil turistas. “Parintins é um evento importante para o nosso calendário, para a cultura do Estado. Vai além de uma atividade cultural. É, acima de tudo, uma atividade econômica. São muitas frentes, muitos empregos gerados direta e indiretamente, o comércio local, o comércio regional se movimenta. Uma série de serviços são demandados, o que certamente tem um impacto direto na economia. Então todo o investimento que o Governo do Estado faz em Parintins retorna para o Estado como um todo, para o município de Parintins, para o seu entorno”, enfatizou Marcos Apolo Muniz, titular da SEC.

A Secretaria de Cultura também traz, como novidades deste festival, a instalação de duas praças de alimentação na parte interna no Bumbódromo, uma de cada lado. Além disso, a SEC vai executar ações culturais em outros pontos da cidade, como a Praça da Catedral, que receberá, de 28 a 30 de junho, apresentações gratuitas das 16h às 18h.

Feira de artesanato

A Setrab, em parceria com a Fundação Estadual do Índio (FEI), realiza a 16ª edição da Mostra de Artesanato, na Praça da Catedral. De 26 a 30 de junho, das 10h às 21h, serão comercializados acessórios indígenas e produtos regionais, fabricados por 70 artesãos amazonenses dos municípios de Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Barreirinha, Manaus, entre outros. Destes, 20 são indígenas das etnias Ticuna, Baré, Tukano, Baniwa, Kuripako, Munduruku, Mura, Kokama, Sateré-Mawé, Hexkaryana e Wai-wai.

Os indígenas participam, ainda, de outras duas feiras. Uma delas é realizada no aeroporto Júlio Belém, em parceria com a Prefeitura de Parintins. A outra é a Feira de Artesanato Indígena de Parintins (Faip), que acontece na praça Eduardo Ribeiro, em frente ao Mercado Municipal. Mais de 100 artesãos indígenas estarão em Parintins, divididos nas três feiras.

Segurança

A Secretaria de Segurança Pública (SSP), em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, montou um esquema de policiamento e atendimento especial em Parintins. A operação inclui patrulhamento, operações, ações integradas dentro e fora do Bumbódromo para assegurar tranquilidade durante o período do festival.

Mais de 700 servidores vão atuar nas operações policiais de prevenção e repressão da criminalidade. A SSP contará com servidores da área de inteligência, Corregedoria e Ouvidoria. Duas plataformas e dois carros do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) estarão na cidade, assim como aeronaves do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA).

A Polícia Militar realiza um plano especial de policiamento envolvendo o Comando de Policiamento Metropolitano de Manaus (CPM), Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Batalhão ambiental. A Polícia Civil vai enviar delegados, escrivães, investigadores, peritos e auxiliares. Sete bases operacionais para registro de boletim de ocorrência serão montadas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuará na vistoria e fiscalização nos galpões das agremiações, carros alegóricos, Bumbódromo, contagem de brincantes nas arquibancadas, e demais eventos paralelos ao festival como por exemplo a Festa do Visitante.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) vai intensificar as operações de fiscalização no trânsito, com a participação dos servidores do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) e do Batalhão de Trânsito.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) dará suporte aos serviços do município com especialidades médicas em áreas como cardiologia, ortopedia, oftalmologia, neurologia, infectologia e cirurgia geral. No total, serão 110 profissionais, entre Susam, Fundação de Vigilância Sanitária (FVS) e Fundação de Medicina Tropical (FMT) atuando na cidade entre os dias 24 junho e 1º de julho.

Para cobertura de casos mais graves, a Susam irá montar uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com três leitos no Hospital Regional Dr. Jofre Cohen. A Susam também levará ao município duas ambulâncias para reforçar o serviço de transporte de pacientes entre os hospitais e os postos de atendimento do Bumbódromo.

Social

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) fará abordagens sobre violência contra mulher, importunação sexual, feminicídio, exploração sexual de crianças e adolescentes, combate ao uso de drogas. As ações acontecem nas ruas de Parintins e no Bumbódromo, onde estará posicionado o Ônibus da Mulher.

A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) realiza, no dia 26 de junho, o Dia D de luta contra a exploração e violência sexual de crianças e adolescentes. De 27 de junho a 1º de julho serão feitas abordagens sobre o tema, encaminhamento de denúncias e outras orientações.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) fará abordagens itinerantes, ações sociais de rua e uma palestra na Pestalozzi de Parintins. A secretaria também atenderá as Pessoas com Deficiência na Feira de Artesanato da Setrab (Praça da Catedral) e disponibilizará, em parceria com a SEC, um camarote acessível com audiodescrição e intérprete de libras, no Bumbódromo.

A Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) inaugura um posto de atendimento no PAC do município, dia 28 de junho. Durante o evento, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) fará a entrega de cheques simbólicos para 50 beneficiários do programa Crédito Solidário. Serão entregues R$ 100 mil em financiamentos.

A Superintendência de Habitação (Suhab) vai entregar Termos de Quitação para 200 proprietários de imóveis dos conjuntos habitacionais Vitória-Régia, Macurany e João Novo, que quitaram as parcelas dos imóveis, em Parintins. A secretaria também atenderá mutuários inadimplentes com emissão de boletos e consultas de débitos.

Responsabilidade socioambiental

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) intensificam as ações de conscientização ambiental em Parintins a partir do dia 23 de junho, com a implantação de 48 ecopontos de coleta seletiva para o recolhimento de resíduos recicláveis

Também será realizada a campanha educativa “Recicla Galera” no Bumbódromo, durante o intervalo das apresentações, nas três noites de festival, orientando as torcidas a realizarem coleta seletiva. A ação terá como protagonistas os catadores de lixo de Parintins, gerando renda para os trabalhadores do município.

Outros serviços

O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon) realizará fiscalizações e abordagens de orientação em bares, restaurantes, agências bancárias, supermercados, postos de gasolina nos arredores da Festa dos Visitantes e no Bumbódromo. Os consumidores serão orientados no posto que será montado no Turistódromo (Praça da Catedral) de 27 a 30 de junho, das 8h às 17h.

O Fundo Previdenciário do Amazonas (Amazonprev) realizará palestras de educação previdenciária para servidores ativos e aposentados, visitas domiciliares para aposentados com dificuldades de locomoção e atendimentos ao público no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).

O Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), da Defesa Civil estará instalado na sala do CICC, no Bumbódromo, monitorando as localidades em áreas de risco, por conta da cheia dos rios.

A Imprensa Oficial do Estado (Impeam) lançará a Revista Oficial de Parintins, em parceria com SEC e Amazonastur, no dia 26 de junho.

A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) organizará torneios de Futebol de Rua 3×3 e de Vôlei de Praia. Também será inaugurado o Centro de Alto Rendimento de Vôlei (CTARA), no Ginásio Elias Assayag. A Sejel realiza, ainda, o Projeto Vem Dançar, com aulas de dança gratuitas em praças e balneários do município.

Portal A Crítica