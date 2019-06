Parintins abre campanha de doação de sangue no dia 10, para o Festival

Os doadores participantes ganharão uma camisa alusiva à campanha que destaca as cores que predominam em Parintins nesta época folclórica (Foto: Márcio Costa)

A Prefeitura de Parintins, em parceria com o Governo do Amazonas, promove de 10 a 19 de junho a campanha de doação de sangue “Abrace Sua Cor e Salve Vidas”. A abertura será na próxima segunda-feira, às 9h, quando será exibido o video que conta com a participação de itens dos Bois Garantido e Caprichoso. A campanha acontecerá no Banco de Sangue Amílcar Monte Rey, localizado na Rua Pedro Ferreira Gonçalves, no Centro de Parintins, de 8 às 17h com meta de 100 bolsas de sangue.

Entre os principais apoiadores estão a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Hemoam. Os doadores participantes ganharão uma camisa alusiva à campanha que destaca as cores que predominam em Parintins nesta época folclórica.

De acordo com a diretora do Banco de Sangue, Eliana Castro, além da camisa, cada doador receberá um lanche reforçado. “No dia 14 de junho é o dia internacional da doação de sangue e estaremos realizando a nossa campanha anual, e desde já contamos com a presença de todos que se solidarizam com esta causa”, enaltece Eliana Castro.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, faz um convite a todos nesta que é a maior campanha de doação de sangue realizada no município. “O prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros mais uma vez estão apostando no sucesso da programação super importante mediante o aumento DA demanda de sangue neste período do ano. Os bois Garantido e Caprichoso também foram fundamentais para a campanha cedendo seus itens campeões”, salientou.

