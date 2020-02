Parintins abre campanha de Vacinação contra Sarampo 2020 nesta segunda-feira

A Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de saúde – SEMSA/PIN, Coordenadoria de Vigilância em Saúde – CVS/PIN e o Programa de Imunização – PNI/PIN, iniciou nesta segunda-feira, dia 10, a primeira etapa da campanha contra o sarampo que irá até dia 13 de março. O dia “D” de mobilização Nacional será dia 15 de fevereiro. O município recebeu quatro mil doses de vacina neste primeiro momento.

O coordenador do Programa de Imunização Arlindo Machado e Coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, informam que nesta etapa, o objetivo será resgatar as crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos não vacinados ou com esquema vacinal incompleto para o sarampo. Todas as 15 unidades básicas de saúde, da zona rural e urbana, além da UBS Fluvial estão realizando as imunizações.

O secretário de saúde Clerton Rodrigues afirma que a gestão municipal e o Ministério da saúde tem reforçado a importância da realização desta campanha, visto que até Janeiro de 2020 o vírus do sarampo permanece ativo no país. A abertura oficial em Parintins ocorreu as 8h na Policlínica Tia Leó, no bairro Djard Vieira.

Márcio Costa/SEMSA/SECOM

Coordenadoria de Comunicação

Site: www.parintins.am.gov.br

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/PrefeituraOficialParintins