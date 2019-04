Parintins abre oficialmente a Campanha de Vacinação contra Raiva Animal

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Foi aberta oficialmente nesta quarta-feira, dia 03 de abril, a Campanha de Vacinação contra Raiva Animal. Durante as próximas semanas, as equipes da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde e Coordenação de Vigilância em Saúde, percorrerão todos os bairros do município e zona rural.

São 17.500 doses da vacina, sendo que 12.500 para cães e gatos da zona urbana e 5 mil da zona rural.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, destacou a importância de manter os animais imunizados e evitar que o vírus da raiva animal se aproxime do município de Parintins que há vários anos tem uma boa cobertura vacinal.

O secretário Clerton Rodrigues pediu a colaboração da população para deixar os vacinadores adentrarem suas casas para a vacinação. Ele garantiu que não há risco para o animal e afirmou que todos os vacinadores estarão identificados com boné, colete e crachá.

SECOM