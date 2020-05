Parintins abriu nesta segunda-feira terceira fase de vacinação contra a Influenza

A Prefeitura de Parintins iniciou nesta segunda-feira (11) a terceira fase da campanha contra a Influenza onde serão vacinados os seguintes grupos prioritários: gestantes; puérperas até 45 dias; crianças de 06 meses a menor de 06 anos de idade e deficientes físicos

A partir da próxima semana, 18 de maio, será dado prosseguimento à vacinação dos demais grupos prioritários: professores das escolas públicas e privadas e adultos entre 55 a 59 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que idosos, trabalhadores da saúde, profissionais de segurança e salvamento, doentes crônicos, dentre outros, que fazem parte dos grupos prioritários da primeira e segunda fase, ainda podem receber a vacina até o dia 05 de junho.

As UBS que deverão ser procuradas para a vacinação na Zona Urbana serão: Paulo Pereira, no Santa Rita, Darlinda Ribeiro, no Palmares, Dom Arcangelo Cerqua, no São Vicente, Waldir Viana, no São Benedito e Aldrin Verçosa no Itaúna 2.

Na Zona Rural as UBS Ilarina Reis, no Mocambo, Denizal Pereira, no Caburi, Maria do Carmo, no Zé Acú, e Francisco Luppino em Vila Amazônia.

