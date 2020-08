Parintins adota protocolos da Samel para combate à COVID-19

Com o intuito de fortalecer as ações de combate ao coronavírus, Parintins está adotando um novo protocolo médico de tratamento da COVID-19. O protocolo segue os parâmetros estabelecidos pela rede privada de hospitais Samel, referência no Estado do Amazonas.

Além da adoção de protocolos, a Samel instalará cápsulas de ventilação não invasivas Vanessa. As cápsulas reforçam o tratamento da COVID-19 e diminuem significativamente os riscos de contaminação. Os equipamentos serão instalados no hospital Jofre Cohen.

O anúncio da adoção do novo protocolo médico no combate ao coronavírus em Parintins foi feito no hospital Jofre Cohen, neste domingo (30), pelo prefeito Bi Garcia (DEM) e pelo presidente da rede Samel, Luís Alberto Nicolau. “Fechamos essa parceria importante para que a gente possa aprimorar, cada vez mais, esse tratamento da COVID em Parintins, trazendo fisioterapeutas e médicos”, enaltece Bi Garcia.

Segundo o presidente da Samel, a principal mudança no protocolo médico em Parintins será a utilização de ventilação não invasiva para melhorar a recuperação de pacientes, evitar entubações e salvar mais vidas. “A gente tem tido muito sucesso em Manaus e esperamos que isso possa se repetir em Parintins, no hospital Jofre Cohen, e que possamos salvar vidas. A Samel está aqui de forma totalmente gratuita trabalhando pelo povo de Parintins”, frisa Luís Alberto Nicolau.

Durante a adoção dos novos protocolos médicos, a rede Samel disponibilizará de profissionais habilitados para fazer o acompanhamento e orientação no hospital Jofre Cohen, referência no tratamento de COVID-19 no município.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz